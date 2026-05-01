Ізраїль отримав від Пентагону близько семи тисяч тонн зброї за добу

Наталія Порощук
фото: Flash90 (ілюстративне)

Обладнання було завантажено на сотні вантажівок Департаменту логістики та активів міністерства та Управління технологій та логістики ЦАХАЛу

Нещодавно США доставили до Ізраїлю 6 500 тонн боєприпасів та військового спорядження протягом 24 годин, використовуючи два великі морські судна та кілька вантажних літаків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Jerusalem Post.

У рамках масштабної глобальної логістичної операції два вантажні судна пришвартувалися в портах Ашдода та Хайфи, перевозячи тисячі одиниць повітряних та наземних боєприпасів, військові вантажівки, легкі тактичні транспортні засоби та додаткове військове обладнання.

Операцію очолювало Управління оборонних закупівель Міністерства оборони у співпраці з його Відділом міжнародних перевезень, представництвом у США та Управлінням планування Збройних сил Ізраїлю.

Обладнання було завантажено на сотні вантажівок Департаменту логістики та активів міністерства та Управління технологій та логістики ЦАХАЛу. Потім його було перевезено на бази по всій країні в рамках операції в порту Ашдод під наглядом генерального директора Міністерства оборони генерал-майора (у відставці) Аміра Барама.

До слова, адміністрація Дональда Трампа оприлюднила першу офіційну оцінку військових витрат на бойові дії проти Ірану. За даними оборонного відомства США, станом на сьогодні конфлікт обійшовся американським платникам податків у $25 млрд. Для порівняння – ця сума дорівнює річному бюджету всього космічного агентства NASA.

Читайте також:

Читайте також

Глава держави повідомив, що українська та американська сторони перебуватимуть в постійному контакті найближчими днями
«Домовилися посилити гарантії безпеки». Президент розповів про розмову з представниками Трампа
1 квiтня, 20:16
Politico: Трамп створив міф про незалежність США від нафти
Politico: Трамп створив міф про незалежність США від нафти
4 квiтня, 04:15
У США відреагували на рішення Трампа про перемир'я з Іраном
Перемир'я Трампа з Іраном викликало суперечки серед американських політиків
8 квiтня, 04:45
Лондон почав дистанціюватися від США
Лондон засумнівався у США як стратегічному союзнику: що сталося
8 квiтня, 19:42
Віце-президент США Джей Ді Венс (ліворуч) потискає руку прем'єр-міністру Пакистану Шехбазу Шаріфу під час зустрічі в Ісламабаді
У Пакистані тривають переговори США та Ірану: що відомо
11 квiтня, 23:51
США заявили, що розпочнуть блокаду суден, які прямують до Ірану та з нього
«Ви сумуватимете за бензином по $4–5». Іран відреагував на оголошену Трампом морську блокаду
13 квiтня, 08:48
Стало відомо, хто сприяв досягненню домовленості про припинення вогню в Лівані
Стало відомо, хто сприяв досягненню домовленості про припинення вогню в Лівані
17 квiтня, 04:59
Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована
Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована
25 квiтня, 02:00
Білий дім отримав пропозицію від Ірану
Іран надіслав США нову пропозицію щодо припинення війни – Axios
27 квiтня, 07:09

13 років за 100 тис. рублів. Росіянка отримала вирок за донат для ЗСУ
13 років за 100 тис. рублів. Росіянка отримала вирок за донат для ЗСУ
Автобус злетів у Сену біля Парижа: що відомо про стан пасажирів
Автобус злетів у Сену біля Парижа: що відомо про стан пасажирів
Дрони знову атакували Туапсе: під ударом НПЗ і порт
Дрони знову атакували Туапсе: під ударом НПЗ і порт
Журі Венеційської бієнале склало повноваження через Росію
Журі Венеційської бієнале склало повноваження через Росію
Сімʼя та друзі Путіна рекордно збагатилися за час війни з Україною: розслідування
Сімʼя та друзі Путіна рекордно збагатилися за час війни з Україною: розслідування

У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Вчора, 06:45

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
