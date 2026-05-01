Ізраїль отримав від Пентагону близько семи тисяч тонн зброї за добу

Нещодавно США доставили до Ізраїлю 6 500 тонн боєприпасів та військового спорядження протягом 24 годин, використовуючи два великі морські судна та кілька вантажних літаків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Jerusalem Post.

У рамках масштабної глобальної логістичної операції два вантажні судна пришвартувалися в портах Ашдода та Хайфи, перевозячи тисячі одиниць повітряних та наземних боєприпасів, військові вантажівки, легкі тактичні транспортні засоби та додаткове військове обладнання.

Операцію очолювало Управління оборонних закупівель Міністерства оборони у співпраці з його Відділом міжнародних перевезень, представництвом у США та Управлінням планування Збройних сил Ізраїлю.

Обладнання було завантажено на сотні вантажівок Департаменту логістики та активів міністерства та Управління технологій та логістики ЦАХАЛу. Потім його було перевезено на бази по всій країні в рамках операції в порту Ашдод під наглядом генерального директора Міністерства оборони генерал-майора (у відставці) Аміра Барама.

До слова, адміністрація Дональда Трампа оприлюднила першу офіційну оцінку військових витрат на бойові дії проти Ірану. За даними оборонного відомства США, станом на сьогодні конфлікт обійшовся американським платникам податків у $25 млрд. Для порівняння – ця сума дорівнює річному бюджету всього космічного агентства NASA.