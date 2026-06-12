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Вступ України до ЄС. Названо дату початку переговорів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Вступ України до ЄС. Названо дату початку переговорів
ЄС офіційно запускає перший етап переговорів про вступ України
фото: Офіс президента

Україна розраховує на вступ до ЄС до 2027 року

Усі країни-члени Європейського Союзу погодили відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС. Перші міжурядові конференції відбудуться 15 червня. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише «Главком».

«Усі держави-члени погодилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою. На першій міжурядовій конференції, що відбудеться у понеділок, ми розпочнемо переговори щодо фундаментальних питань – основи вступних переговорів», – написала вона.

За словами фон дер Ляєн, кластер «Основи» охоплює ключові цінності та принципи Європейського Союзу – від верховенства права до сильних демократичних інститутів.

Президентка Єврокомісії наголосила, що це рішення є «визнанням рішучості, сміливості та наполегливої праці», яку Україна та Молдова продемонстрували під час проведення реформ попри серйозні виклики.

Водночас на сторінці головування Кіпру в Раді ЄС заявили, що відкриття першого кластера стане історичною подією.

«Це важлива віха та визнання прагнень, стійкості й наполегливої праці двох країн-кандидатів, які обрали Європу та її цінності», – йдеться у повідомленні.

Там також наголосили, що під час свого головування Кіпр інтенсивно працював для досягнення цього результату та узгодження рішення між усіма державами-членами Євросоюзу.

«Главком» писав, що головування Кіпру в Раді Європейського Союзу розпочало підготовку до офіційного відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

Раніще канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав країни Європейського Союзу перейти до відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС. На його думку, суперечки між Києвом і Будапештом навколо прав угорської меншини не повинні перешкоджати просуванню України на шляху до членства в Євросоюзі. 

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Теги: євроінтеграція Урсула фон дер Ляєн Європейський Союз

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