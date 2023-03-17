США направили в Чорне море новий розвідувальний безпілотник (мапа)
Кілька годин БПЛА кружляв у повітряному просторі Румунії
Сполучені Штати направили в Чорне море ще новий дрон RQ-4 Global Hawk. Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.
Як зазначається, безпілотник злетів з авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія. Деякий час він перебував у повітряному просторі Румунії, а тепер летить над Чорним морем.
За пересуванням американського безпілотника RQ-4 Global Hawk на сайті Flightradar24 станом на 13:00 стежать 14 800 користувачів.
Нагадаємо, 14 березня російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем у вівторок після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper, повідомляє американський чиновник, знайомий з інцидентом. У міноборони США також повідомили, що пропелер безпілотника було пошкоджено, і він впав у Чорному морі на захід від Криму.
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