РФ перекинула до кордону Білорусі з Україною бойові вертольоти (мапа)

На аеродром «Осівці» прибули чотири вертольоти Мі-24

Гелікоптери з аеродрому «Мачулищі» відлетіли на аеродроми в Брестській області

Під виглядом спільних з Білоруссю навчань Росія нарощує авіаційне угруповання та перекидає бойові гелікоптери на аеродроми поблизу українського кордону.

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Як повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», 19 січня в Білорусі спостерігалося збільшення авіаактивності, насамперед це стосувалося військових гелікоптерів Білорусі та РФ, які вилітали з аеродрому «Мачулищі» і відлетіли на аеродроми в Брестській області: «Барановичі», «Осівці» та «Лунінець».

З аеродрому «Мачулищи» вертольоти злітали з 08:25 до 10:56 і вирушили на:

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аеродром «Барановичі» – прибули 2 вертольоти: Мі-8 ВПС РБ та один вертоліт ВКС РФ

аеродром «Осівці» (Дрогичинський район, Брестська обл.) – прибули 4 вертольоти Мі-24 ВПС РБ

аеродром «Лунінець» – прибуло 11 вертольотів ВКС РФ

Один Мі-8 ВПС РБ повернувся до Мачулищ з Борівців.

Як повідомлялося, Росія активно перекидає винищувачі на територію Білорусі.