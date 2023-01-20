Пекельна пастка: як Житомирщина готується до наступу з Білорусі (фото)

Мінні поля, рови та фортифікаційні споруди будуються на кордоні Житомирщини з Білоруссю

На кордоні Житомирщини з Білоруссю зводяться фортифікаційні споруди у ході підготовки до оборони у разі наступу окупантів. Прикордоння зашивають окопами та заливають бетоном. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко за підсумками спільної інспекції та міжвідомчої наради, проведених із заступником командувача ОУВ «Волинь», бригадним генералом Василем Зубаничем на півночі Житомирщини.

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Керівники військового командування, обласної адміністрації, прикордонників, правоохоронних органів та громад, що межують з кордоном, зібралися в Олевську, щоб проаналізувати хід розбудови глибоко ешелонованої системи оборони на кордоні з Білоруссю.

«Зараз тут продовжується розбудова додаткових ліній оборони та монтаж фортифікаційних споруд. Разом із мінними полями, протитанковими ровами, іншими фізичними загородженнями на напрямках потенційного просування ворога вони мають створити для сил окупантів пекельну пастку на українському Поліссі», – зазначив Бунечко.

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На кордоні триває розбудова додаткових ліній оборони та монтаж фортифікаційних споруд фото: Віталій Бунечко/Facebook

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін особисто намагається втягнути Білорусь у війну.

Відомо, що Росія та Білорусь розпочали спільні авіанавчання. Війська відпрацьовуватимуть «широкий спектр питань», зокрема разом патрулюватимуть повітряний простір уздовж кордону та здійснюватимуть авіапідтримку угруповань військ.

Росія активно перекидає винищувачі на територію Білорусі. Раніше міноборони цієї країни вже робило заяви про нарощування регіонального угруповання військ Білорусі та Росії в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави.

До слова, Україна постійно стежить за обстановкою в Білорусі: прикордонники повідомили, скільки літаків РФ перекинула до Білорусі.

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Воєнна розвідка України відслідковує пересування російських військ на території Білорусі і наразі не фіксує ознак створення ударного угруповання.

Також Пентагон наразі не бачить ознак підготовки нового наступу РФ на Україну.