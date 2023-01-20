Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пекельна пастка: як Житомирщина готується до наступу з Білорусі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пекельна пастка: як Житомирщина готується до наступу з Білорусі (фото)
Прикордоння зашивають окопами та заливають бетоном
фото: Віталій Бунечко/Facebook

Мінні поля, рови та фортифікаційні споруди будуються на кордоні Житомирщини з Білоруссю

На кордоні Житомирщини з Білоруссю зводяться фортифікаційні споруди у ході підготовки до оборони у разі наступу окупантів. Прикордоння зашивають окопами та заливають бетоном. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко за підсумками спільної інспекції та міжвідомчої наради, проведених із заступником командувача ОУВ «Волинь», бригадним генералом Василем Зубаничем на півночі Житомирщини.

Керівники військового командування, обласної адміністрації, прикордонників, правоохоронних органів та громад, що межують з кордоном, зібралися в Олевську, щоб проаналізувати хід розбудови глибоко ешелонованої системи оборони на кордоні з Білоруссю.

«Зараз тут продовжується розбудова додаткових ліній оборони та монтаж фортифікаційних споруд. Разом із мінними полями, протитанковими ровами, іншими фізичними загородженнями на напрямках потенційного просування ворога вони мають створити для сил окупантів пекельну пастку на українському Поліссі», – зазначив Бунечко.

5 фото
На весь екран
На кордоні триває розбудова додаткових ліній оборони та монтаж фортифікаційних споруд
фото: Віталій Бунечко/Facebook

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін особисто намагається втягнути Білорусь у війну.

Відомо, що Росія та Білорусь розпочали спільні авіанавчання. Війська відпрацьовуватимуть «широкий спектр питань», зокрема разом патрулюватимуть повітряний простір уздовж кордону та здійснюватимуть авіапідтримку угруповань військ. 

Росія активно перекидає винищувачі на територію Білорусі. Раніше міноборони цієї країни вже робило заяви про нарощування регіонального угруповання військ Білорусі та Росії в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави. 

До слова, Україна постійно стежить за обстановкою в Білорусі: прикордонники повідомили, скільки літаків РФ перекинула до Білорусі.

Воєнна розвідка України відслідковує пересування російських військ на території Білорусі і наразі не фіксує ознак створення ударного угруповання.

Також Пентагон наразі не бачить ознак підготовки нового наступу РФ на Україну.

Читайте також: Коли можна чекати наступу з боку Білорусі – висновок ISW
Теги: Житомирщина росія Білорусь війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До Білорусі продовжує прибувати особовий склад, озброєння, військова техніка збройних сил РФ
Чи є загроза вторгнення з Білорусі в найближчі тижні: оцінка розвідки
18 сiчня, 06:18
Міноборони Білорусі заявило про приведення в бойову готовність підрозділів артилерії
Міноборони Білорусі заявило про приведення в бойову готовність підрозділів артилерії
Вчора, 11:25
РФ намагається ввести в оману українську розвідку
Росія у цистернах перекидає військових до Білорусі: названо причину
18 сiчня, 23:48

Події в Україні

На Луганщині окупанти віджали пологовий будинок під «польовий шпиталь»
На Луганщині окупанти віджали пологовий будинок під «польовий шпиталь»
Росія розпочала приховану мобілізацію у Криму
Росія розпочала приховану мобілізацію у Криму
Пекельна пастка: як Житомирщина готується до наступу з Білорусі (фото)
Пекельна пастка: як Житомирщина готується до наступу з Білорусі (фото)
Рашисти змушені звозити на окуповані території лікарів з РФ: названо причину
Рашисти змушені звозити на окуповані території лікарів з РФ: названо причину
Як розвиватимуться бої за Донбас – прогноз полковника ЗСУ
Як розвиватимуться бої за Донбас – прогноз полковника ЗСУ
Резолюція щодо злочинів Росії та Білорусі, стан потерпілих від трагедії у Броварах. Головне за 19 січня
Резолюція щодо злочинів Росії та Білорусі, стан потерпілих від трагедії у Броварах. Головне за 19 січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Епіфаній у Лаврі: українців знову вразило вбрання митрополита
93K
Христо Грозєв: Путін серйозно розглядає можливість ядерного удару по Польщі
17K
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
16K
Пригожин влаштує переворот у Росії? Грозєв пояснив, чого очікувати Путіну
13K
Тимошенко, Татаров та кілька міністрів можуть втратити посади
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Вчора, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Вчора, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
18 сiчня, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
18 сiчня, 14:14

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту