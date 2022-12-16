Загроза нового наступу Росії: США розглядають розширення підтримки України

Пентагон розглядає можливість розширення навчання для українських військових на американській базі в Німеччині

Сполучені Штати розглядають можливість розширення своєї підтримки війни в Україні, оскільки влада стурбована тим, що Росія може зробити новий поштовх, щоб захопити Київ вже в січні. Про це повідомляє Politico.

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Повідомляється, що окрім завершення планів надсилання системи протиракетної оборони Patriot, США також розглядають надсилання іншої зброї, такої як спільні комплекти боєприпасів для прямого нападу, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси на розумні бомби, і наземні бомби малого діаметру, які значно розширять діапазон ударів.

Пентагон також розглядає можливість розширення навчання для українських військових на американській базі в Німеччині.

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Зазначено, що військові США наразі навчають кілька сотень українців на місяць тому, як користуватися конкретною зброєю. Розширене навчання включатиме координування маневрування піхоти з артилерійською підтримкою.

Триває 296 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.