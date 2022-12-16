Головна Світ Політика
search button user button menu button

Загроза нового наступу Росії: США розглядають розширення підтримки України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Загроза нового наступу Росії: США розглядають розширення підтримки України
Україна може отримати нове озброєння від США
фото ілюстративне

Пентагон розглядає можливість розширення навчання для українських військових на американській базі в Німеччині

Сполучені Штати розглядають можливість розширення своєї підтримки війни в Україні, оскільки влада стурбована тим, що Росія може зробити новий поштовх, щоб захопити Київ вже в січні. Про це повідомляє Politico.

Повідомляється, що окрім завершення планів надсилання системи протиракетної оборони Patriot, США також розглядають надсилання іншої зброї, такої як спільні комплекти боєприпасів для прямого нападу, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси на розумні бомби, і наземні бомби малого діаметру, які значно розширять діапазон ударів.

Пентагон також розглядає можливість розширення навчання для українських військових на американській базі в Німеччині.

Зазначено, що військові США наразі навчають кілька сотень українців на місяць тому, як користуватися конкретною зброєю. Розширене навчання включатиме координування маневрування піхоти з артилерійською підтримкою.

Триває 296 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

Читайте також: Залужний поділився з Міллі головним висновком війни з Росією
Теги: росія США війна Україна наступ допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США вводять санкції проти організацій, пов’язаних із сектором фінансових послуг РФ
США ввели нові санкції проти Росії
Вчора, 18:15
«Розумні бомби» дозволять точно уражати російські військові позиції
Україна отримає від США комплекти «розумних бомб» – ЗМІ
Вчора, 06:16
До Конгресу США внесено резолюцію, що пропонує вигнати Росію з Радбезу ООН
До Конгресу США внесено резолюцію, що пропонує вигнати Росію з Радбезу ООН
Вчора, 10:01

Політика

Загроза нового наступу Росії: США розглядають розширення підтримки України
Загроза нового наступу Росії: США розглядають розширення підтримки України
Європейський Союз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ
Європейський Союз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ
Байден закликав Африканський союз приєднатися до об'єднання G20
Байден закликав Африканський союз приєднатися до об'єднання G20
Литва заборонила росіянам і білорусам володіти зброєю – рішення Сейму
Литва заборонила росіянам і білорусам володіти зброєю – рішення Сейму
Чому Путін скасував щорічну пресконференцію – версія Данілова
Чому Путін скасував щорічну пресконференцію – версія Данілова
Стало відомо, чому Польща та Литва заблокували дев'ятий пакет санкцій проти РФ
Стало відомо, чому Польща та Литва заблокували дев'ятий пакет санкцій проти РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
«Бавовна» в російському Курську: з'явились подробиці вибухів (відео)
11K
Аналітики назвали напрямки, де окупанти планують наступ на початку 2023-го
11K
Лукашенко перебуває у страшній розтяжці
11K
Чемпіонат світу з футболу: Лукашенко шокував заявою про збірну Білорусі
7872
У Східному Сибіру вибухнув найбільший нафтопереробний завод (відео)
6971
Військові навчання в Білорусі: британська розвідка оцінила ймовірність наступу

Новини

ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Вчора, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
14 грудня, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
13 грудня, 16:03

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту