Росія відповіла на санкції Японії забороною на в'їзд для 30 громадян

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росія відповіла на санкції Японії забороною на в'їзд для 30 громадян
Росія заборонила в'їзд 30 японцям у відповідь на санкції
фото: Reuters

Обмеження на в'їзд торкнулися журналістів на науковців

 Росія оголосила про заборону в'їзду для 30 громадян Японії, включаючи представника Міністерства закордонних справ, журналістів та науковців, у відповідь на санкції, які Токіо ввів через російську вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило список осіб, яким заборонено в'їзд, та зазначило, що ця міра є «безстроковою».

Серед тих, кого включено до списку, – прессекретар японського Міністерства закордонних справ Тосіхіро Кітамура. Це рішення стало реакцією на санкції, введені Японією, які торкнулися російських компаній, осіб та організацій.

Нагадаємо, у вересні Японія оголосила про новий санкційний пакет проти Російської Федерації. Під обмеження також потрапили підприємства з Китаю, Туреччини, ОАЕ, Сейшельських та Маршаллових островів, які підтримують збройну агресію проти України.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Японії за її рішучі дії щодо посилення тиску на Росію. Зокрема, Японія приєдналася до механізму зниженого прайскепу на російську нафту, встановивши його на рівні $47,60. 

Нещодавно Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеною прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. Глава держави привітав прем’єр-міністерку з початком роботи та висловив вдячність за «незмінну допомогу і принциповість» Японії від початку повномасштабного російського вторгнення. 

