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РФ знайшла винних у продовженні війни в Україні і скликає Радбез ООН

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ знайшла винних у продовженні війни в Україні і скликає Радбез ООН
Росія постійно вигадує причини для скликання засідань Радбезу ООН
фото з відкритих джерел

Москва стурбована постачанням західної зброї Україні

Росія подала запит на відкрите засідання Ради безпеки ООН. Про це повідомив заступник представника РФ у Радбезі ООН Дмитро Полянський 11 серпня.

За його повідомленням, запит пов’язаний із «дедалі більшими постачаннями західного озброєння київському режиму», які нібито «підривають пошук мирного рішення» російської агресії в Україні, яку російський чиновник називає «кризою».

Засідання, за даними Полянського, має відбутися 17 серпня.

РФ знайшла винних у продовженні війни в Україні і скликає Радбез ООН фото 1

Проте, у календарі Ради безпеки ООН на цю дату наразі немає запланованих подій.

Нагадаємо, перед цим Росія запросила проведення засідання Ради безпеки ООН на 31 липня через «використанням київським режимом терористичних методів».

Україна постійно веде переговори із міжнародними партнерами щодо постачання військової допомоги після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. При цьому частина озброєння, яке отримує Київ – це системи протиповітряної оборони для захисту від російських повітряних атак.

Водночас західні політики неодноразово зазначали, що Росія почала війну в Україні і може її припинити.

Теги: росія війна Радбез ООН Україна

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