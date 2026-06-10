Напруга між союзниками. Уряд Британії відповів на закиди Туска

У Стармера відповіли на невдоволення Туска через переговори щодо України

У Лондоні відреагували на невдоволення Варшави через відсутність Польщі на переговорах за участю Зеленського

Уряд Великої Британії прокоментував заяви прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який розкритикував відсутність своєї країни на зустрічі лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та України в Лондоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polskie Radio 24.

Речник британського прем'єр-міністра Кіра Стармера наголосив, що Лондон продовжує активно співпрацювати з широким колом європейських партнерів у питаннях підтримки України та безпеки на континенті.

«Існує безліч доказів давньої співпраці Великої Британії з широким колом країн у рамках «коаліції охочих», а також рішучості Великої Британії продовжувати співпрацю з ширшим колом європейських партнерів», – зазначив речник глави британського уряду.

Він також підкреслив, що підтримка України залишається одним із ключових пріоритетів британської політики. «Солідарність з Україною залишається нашим пріоритетом», – додав представник уряду.

Окремо на ситуацію відреагували й у британському посольстві у Варшаві. Там заявили, що Велика Британія та Польща продовжують тісну співпрацю у сфері безпеки та спільно протидіють загрозам з боку Росії.

У дипломатичному представництві нагадали, що минулого місяця країни підписали двосторонню угоду про безпеку та оборону.

Напередодні Дональд Туск висловив невдоволення тим, що Польщу не запросили на зустріч лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та України, яка відбулася 7 червня в Лондоні.

Польський прем'єр заявив, що Варшава не поважатиме рішень, до обговорення яких її не залучають. Також він анонсував проведення переговорів у форматі «п'ятірки» за участю Польщі та Італії.