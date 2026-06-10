«Гра в боягуза». Ексглава МЗС Польщі пояснив, чому Навроцький програв Зеленському

Колишній очільник польської дипломатії розкритикував спроби тиску на Україну через історичні питання та виступив проти позбавлення президента нагороди

Президент Польщі Кароль Навроцький фактично відмовився від власної ініціативи щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Варшава вже зробила крок назад у цьому конфлікті, тоді як Київ залишився на своїй позиції. Про це повідомляє «Главком» з посилання на інтерв'ю дипломата.

Рішення щодо нагороди залишається відкритим

Коментуючи рішення Канцелярії президента Польщі, яка після засідання Капітули Ордена Білого Орла повідомила, що Навроцький ухвалить рішення щодо нагороди Зеленського «у відповідний час», Чапутович висловив сумнів, що таке рішення взагалі буде ухвалене.

«Дійсно, у канцелярії президента повідомили, що він ухвалить рішення у відповідний час. Але я хочу наголосити: будь-який президент щодо будь-якого питання завжди ухвалює рішення «у відповідний час». Насправді це означає, що рішення про позбавлення Зеленського ордена так і не було ухвалене. І мені важко уявити, з яких причин його могли б ухвалити в майбутньому», – сказав він.

За словами колишнього глави польської дипломатії, відсутність офіційної позиції Капітули ордена свідчить про переоцінку ситуації польською стороною.

«Я це інтерпретую як результат рефлексії та необхідний крок назад, адже всі очікували на якесь конкретне рішення. Сам президент раніше закликав до позбавлення нагороди, сам порушував цю тему, а тепер заявляє, що колись ухвалить якесь рішення. Складається враження, що цю тему хочуть і надалі використовувати як політичний інструмент, але Україна на це вже не погодиться», – зазначив Чапутович.

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Оцінка дій польської сторони

Дипломат порівняв ситуацію з так званою «грою в боягуза», коли дві сторони демонструють готовність іти до кінця, але одна з них зрештою відступає.

«Іншими словами, ми були змушені відступити і програли у так звану «гру в боягуза» (chicken game), тобто першими звернули з дороги. Це ситуація, коли два автомобілі на великій швидкості їдуть назустріч один одному і той, хто першим з’їде з дороги, вважається тим, хто поступився. Саме так я оцінюю цю ситуацію: Навроцький першим звернув убік. Він не дотримався своєї обіцянки, тоді як Зеленський залишився на своїй позиції», – наголосив ексміністр.

Водночас Чапутович критично оцінив саму ідею використання питання державної нагороди як інструменту політичного тиску на Україну.

Історичні питання у двосторонніх відносинах

Коментуючи рішення президента України про присвоєння одному з українських підрозділів почесного найменування «Героїв УПА», він визнав, що цей крок викликав болісну реакцію серед багатьох поляків.

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«Насамперед зазначу, що рішення Президента України про присвоєння одному з українських підрозділів імені «Героїв УПА» викликало справжній біль у польському суспільстві. Для багатьох поляків УПА асоціюється насамперед із Волинською трагедією та масовими вбивствами поляків. Переконаний, що слово «біль» тут є цілком доречним», – сказав він.

Заклик до діалогу замість тиску

Разом із тим дипломат переконаний, що Польща не повинна використовувати складне становище України для вирішення історичних суперечок.

«Натомість із боку Польщі спостерігається спроба, яку я різко критикую, – скористатися складним становищем України, аби змусити її змінити своє ставлення до історичних питань. Ми не можемо ставитися до України патерналістськи, адже Україна є сильною державою, має майже мільйонну армію. Тому думка, що Польща може їй щось нав'язати, є великим непорозумінням», – наголосив Чапутович.

На його думку, замість ультиматумів та символічних покарань Варшава має зосередитися на діалозі та поступовому пошуку взаєморозуміння між двома народами.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

До слова, загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі дискусії, яка розгорнулася після присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».