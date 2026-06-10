Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Гра в боягуза». Ексглава МЗС Польщі пояснив, чому Навроцький програв Зеленському

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Гра в боягуза». Ексглава МЗС Польщі пояснив, чому Навроцький програв Зеленському
Ексглава МЗС Польщі Яцек Чапутович вважає, що президент Польщі відступив від власних заяв щодо нагороди для українського лідера
фото: Укрінформ

Колишній очільник польської дипломатії розкритикував спроби тиску на Україну через історичні питання та виступив проти позбавлення президента нагороди

Президент Польщі Кароль Навроцький фактично відмовився від власної ініціативи щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Варшава вже зробила крок назад у цьому конфлікті, тоді як Київ залишився на своїй позиції. Про це повідомляє «Главком» з посилання на інтерв'ю дипломата.

Рішення щодо нагороди залишається відкритим

Коментуючи рішення Канцелярії президента Польщі, яка після засідання Капітули Ордена Білого Орла повідомила, що Навроцький ухвалить рішення щодо нагороди Зеленського «у відповідний час», Чапутович висловив сумнів, що таке рішення взагалі буде ухвалене.

«Дійсно, у канцелярії президента повідомили, що він ухвалить рішення у відповідний час. Але я хочу наголосити: будь-який президент щодо будь-якого питання завжди ухвалює рішення «у відповідний час». Насправді це означає, що рішення про позбавлення Зеленського ордена так і не було ухвалене. І мені важко уявити, з яких причин його могли б ухвалити в майбутньому», – сказав він.

За словами колишнього глави польської дипломатії, відсутність офіційної позиції Капітули ордена свідчить про переоцінку ситуації польською стороною.

«Я це інтерпретую як результат рефлексії та необхідний крок назад, адже всі очікували на якесь конкретне рішення. Сам президент раніше закликав до позбавлення нагороди, сам порушував цю тему, а тепер заявляє, що колись ухвалить якесь рішення. Складається враження, що цю тему хочуть і надалі використовувати як політичний інструмент, але Україна на це вже не погодиться», – зазначив Чапутович.

Читайте також: 👉 Чому історичні дискусії між Києвом і Варшавою загострилися саме зараз

Оцінка дій польської сторони

Дипломат порівняв ситуацію з так званою «грою в боягуза», коли дві сторони демонструють готовність іти до кінця, але одна з них зрештою відступає.

«Іншими словами, ми були змушені відступити і програли у так звану «гру в боягуза» (chicken game), тобто першими звернули з дороги. Це ситуація, коли два автомобілі на великій швидкості їдуть назустріч один одному і той, хто першим з’їде з дороги, вважається тим, хто поступився. Саме так я оцінюю цю ситуацію: Навроцький першим звернув убік. Він не дотримався своєї обіцянки, тоді як Зеленський залишився на своїй позиції», – наголосив ексміністр.

Водночас Чапутович критично оцінив саму ідею використання питання державної нагороди як інструменту політичного тиску на Україну.

Історичні питання у двосторонніх відносинах

Коментуючи рішення президента України про присвоєння одному з українських підрозділів почесного найменування «Героїв УПА», він визнав, що цей крок викликав болісну реакцію серед багатьох поляків.

Читайте також: 👉 Як Польща власноруч руйнує шанс на історичний альянс з Україною

«Насамперед зазначу, що рішення Президента України про присвоєння одному з українських підрозділів імені «Героїв УПА» викликало справжній біль у польському суспільстві. Для багатьох поляків УПА асоціюється насамперед із Волинською трагедією та масовими вбивствами поляків. Переконаний, що слово «біль» тут є цілком доречним», – сказав він.

Заклик до діалогу замість тиску

Разом із тим дипломат переконаний, що Польща не повинна використовувати складне становище України для вирішення історичних суперечок.

«Натомість із боку Польщі спостерігається спроба, яку я різко критикую, – скористатися складним становищем України, аби змусити її змінити своє ставлення до історичних питань. Ми не можемо ставитися до України патерналістськи, адже Україна є сильною державою, має майже мільйонну армію. Тому думка, що Польща може їй щось нав'язати, є великим непорозумінням», – наголосив Чапутович.

На його думку, замість ультиматумів та символічних покарань Варшава має зосередитися на діалозі та поступовому пошуку взаєморозуміння між двома народами.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

До слова, загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі дискусії, яка розгорнулася після присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

Читайте також:

Теги: Польща Володимир Зеленський Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому історичні дискусії між Києвом і Варшавою загострилися саме зараз
Чому історичні дискусії між Києвом і Варшавою загострилися саме зараз
Вчора, 17:52
Зеленський наголосив, що креативність та наукове знання є особливою стратегічною перевагою України
Зеленський привітав науковців із Днем науки
16 травня, 12:59
Зеленський вніс зміни до указу №412/2026
Зеленський готує призначення військового на посаду голови РДА Дніпропетровщини
20 травня, 00:27
Збір даних про оборонні підприємства міста Бидгощ міг завдати шкоди інтересам України та її партнерів
Українець шпигував на ФСБ у Польщі – суд дав вісім років
13 травня, 18:16
Василь Боднар: «Зараз ми працюємо над списками, маємо різні пропозиції»
Україна формує списки діячів, похованих у Польщі, для перепоховання – посол
27 травня, 20:25
Президент попередив про масований обстріл, Повалій засуджено до 12 років. Головне за 29 травня 2026
Президент попередив про масований обстріл, Повалій засуджено до 12 років. Головне за 29 травня 2026
29 травня, 21:20
Зеленський: Треба збільшувати тиск на Росію
Зеленський розповів про атаку дрона по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні
7 червня, 11:56
Зеленський подякував Естонії й особисто прем’єр-міністру за підтримку України
Зеленський нагородив прем'єра Естонії почесним орденом
Вчора, 17:30
Загальна вартість проданого товару перевищила 19 млн євро
Польська фірма таємно возила елітні авто до Росії в обхід санкцій
Сьогодні, 03:23

Політика

«Гра в боягуза». Ексглава МЗС Польщі пояснив, чому Навроцький програв Зеленському
«Гра в боягуза». Ексглава МЗС Польщі пояснив, чому Навроцький програв Зеленському
Хвиля відставок накрила команду Трампа: що сталося
Хвиля відставок накрила команду Трампа: що сталося
У Самарі горить НПЗ – постачальник авіапалива для армії РФ
У Самарі горить НПЗ – постачальник авіапалива для армії РФ
Росія втрачає вбитими 300 солдатів на день – аналітики
Росія втрачає вбитими 300 солдатів на день – аналітики
Норвегія виділяє 1,2 млрд крон на морські дрони для України
Норвегія виділяє 1,2 млрд крон на морські дрони для України
Україна відправить до країн Балтії фахівців із захисту від дронів
Україна відправить до країн Балтії фахівців із захисту від дронів

Новини

США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Сьогодні, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua