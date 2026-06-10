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Туск відреагував на переліт Зеленського в обхід Польщі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Туск відреагував на переліт Зеленського в обхід Польщі
Туск висловився про переліт Зеленського через Кишинів замість Польщі
фото: Reuters

Прем'єр Польщі прокоментував чутки про можливий зв'язок зміни маршруту з суперечками навколо УПА

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував рішення президента України Володимира Зеленського летіти до Великої Британії через Кишинів, а не через польський аеропорт у Жешуві, як це відбувалося раніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24 та Rzeczpospolita.

Туск спростував чутки про обмеження для Зеленського

7 червня президент України вирушив до Великої Британії через Молдову. Після цього в польських медіа з'явилися припущення, що зміна маршруту могла бути пов'язана із напруженням у польсько-українських відносинах через рішення про присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

Коментуючи ситуацію, Туск запевнив, що польська сторона не створювала жодних перешкод для польоту українського президента.

«Президент Зеленський користується іншими можливостями, ніж Жешув, і все. Я не буду йому вказувати, звідки і як він має літати. Жешув не був закритий», – заявив глава польського уряду.

Польща вимагає участі в переговорах щодо України

Також Туск висловився щодо зустрічі президента України з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, яка відбулася без участі Польщі.

За словами прем'єра, Варшава залишається важливим учасником процесів, пов'язаних із майбутнім України та безпекою регіону. «Польща є абсолютно незамінною ланкою» у переговорах щодо майбутнього України та регіону, наголосив Туск.

Він також заявив, що Польща не визнаватиме домовленостей, у яких не братиме участі.

Варшава готує новий формат консультацій

Крім того, прем'єр повідомив про підготовку нової зустрічі за участю Польщі та Італії. За його словами, найближчими днями планується проведення переговорів у форматі «п'ятірки».

Туск додав, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні також критично ставиться до існування формату Е3, до якого входять Велика Британія, Франція та Німеччина.

Водночас польський прем'єр підтвердив, що очікує на участь Володимира Зеленського в Міжнародній конференції з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську.

«Тому я не чекаю тут жодного підтвердження. Ми, абсолютно очевидно, будемо вітати в Гданську тих, хто приїде: компанії, бізнес. Це в інтересах і України, і Польщі», – сказав він.

До слова, Президент Польщі Кароль Навроцький фактично відмовився від власної ініціативи щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Варшава вже зробила крок назад у цьому конфлікті, тоді як Київ залишився на своїй позиції.

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Теги: Польща Володимир Зеленський Дональд Туск

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