Росія втрачає вбитими 300 солдатів на день – аналітики

У першому кварталі 2026 року Росія підписала найменше контрактів за три роки – 71 216

Дані бюджету РФ: армія гине швидше, ніж встигає поповнюватись

Дані Міністерства фінансів Росії свідчать: у першому кварталі 2026 року армія РФ підписала 71 216 нових контрактів – найнижчий показник за три роки. Водночас регіональні бюджетні виплати вказують на близько 9 000 вбитих на місяць, або 300 на день. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналіз Яніса Клюге у виданні Russianomics.

Що показав бюджет

За підрахунками Яніса Клюге – німецького економіста й наукового співробітника берлінського Фонду науки і політики (SWP), що спеціалізується на військових фінансах РФ, – федеральний бюджет витратив на бонуси новобранцям у січні–березні 2026 року 28,5 млрд рублів. Оскільки бонус за підписання контракту становить 400 000 рублів, виходить: за цей час армія уклала 71 216 контрактів, або близько 800 на день.

Це значно менше, ніж у перших кварталах попередніх років:

I квартал 2024 року – 73 366 контрактів;

I квартал 2025 року – 89 601 контракт;

I квартал 2026 року – 71 216 контрактів.

У другому кварталі темп дещо відновився – за регіональними даними, армія повернулася до приблизно 1 000 контрактів на день, або 30 000 на місяць. 30 квітня Дмитро Медведєв заявив, що з початку 2026 року армія уклала 127 000 нових контрактів – 1 058 на день. Проте регіональні дані давали значно нижчу цифру – близько 100 000. Різниця між офіційними заявами та бюджетними даними залишається стабільною – близько 10%.

Скільки Росія втрачає вбитими

Паралельно з падінням рекрутингу аналітик відстежує виплати сім'ям загиблих із регіональних бюджетів. Дані з 17 областей РФ фіксують виплати приблизно за 10 000 вбитих із початку 2026 року. Якщо екстраполювати їх на всю Росію, виходить близько 9 000 загиблих на місяць – або 300 на день.

Клюге підкреслює: це оцінка з великою похибкою, бо регіональна вибірка невелика, а затримка у виплатах ускладнює точні розрахунки. Проте навіть ця цифра підтверджує загальну картину: з січня 2026 року армія РФ гине швидше, ніж встигає поповнюватись.

Дві версії того, що відбувається

Клюге розглядає два сценарії. Перший – і більш вірогідний: Росія справді стикається з дефіцитом рекрутингу. На це вказують рекордно високі регіональні виплати новобранцям, що свідчать про тиск із виконання норм набору, а також численні свідчення про примусовий рекрутинг у регіонах.

Другий сценарій – менш імовірний, але аналітик його не відкидає: якщо загальна кількість активних військових РФ все ще зростає, тиск на рекрутинг може знизитися сам по собі. У такому разі Путін теоретично міг би навіть відпустити частину примусово мобілізованих у 2022 році – наприклад, напередодні виборів.

Головний аргумент проти цього сценарію – постійне зростання регіональних виплат і численні свідчення про примусовий набір у деяких регіонах. Система поки що тримається, але ознаки виснаження накопичуються.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що ще у березні 2026 року Росія провалила набір до армії: у січні рівень рекрутингу вперше з 2022 року опустився нижче рівня втрат. До слова, українська розвідка підтверджувала: масштаби рекрутингу ледь покривають втрати на полі бою.