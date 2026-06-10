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У Самарі горить НПЗ – постачальник авіапалива для армії РФ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Самарі горить НПЗ – постачальник авіапалива для армії РФ
Підприємство входить до п'ятірки найбільших виробників газопереробної, нафтохімічної та органосинтетичної продукції в Росії та Східній Європі
фото: соцмережі

Один із найбільших НПЗ Поволжя знову атакований – завод уже зупиняв переробку після попередніх ударів

У ніч на 10 червня в Самарській області РФ дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод – місцеві жителі повідомляють про велику пожежу, яку видно над усім містом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+.

Вибухи над Новокуйбишевськом прогриміли вночі на тлі повітряної тривоги в Самарській області. За даними місцевих джерел, займання відбулося безпосередньо на промисловому майданчику заводу.

У Самарі горить НПЗ – постачальник авіапалива для армії РФ фото 1


Над містом здійнявся стовп густого чорного диму, видимий за кілька кілометрів. Офіційні представники регіону атаку не коментували.

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Що таке Новокуйбишевський НПЗ

Завод засновано 1951 року – він став одним із перших радянських підприємств, що виробляли паливо для реактивних двигунів і мастила для ракетної техніки. Нині входить до групи «Роснефть» і є найпотужнішим нафтопереробним підприємством самарської групи компанії – його потужність становить 8,8 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо для всіх видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкового та морського. Завод – один з основних постачальників реактивного палива марки РТ вищого ґатунку, найбільш затребуваного в Росії. Тут також виробляють сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон та синтетичний спирт.

Підприємство входить до п'ятірки найбільших виробників газопереробної, нафтохімічної та органосинтетичної продукції в Росії та Східній Європі. Генеральний штаб ЗСУ неодноразово підтверджував, що завод задіяний у забезпеченні потреб російської армії. Центр протидії дезінформації РНБО зазначає, що підприємство забезпечує стабільні поставки пального для військових операцій РФ.

Завод розташований за ~900 км від державного кордону України.

Хронологія атак

Удар у ніч на 10 червня – далеко не перший:

  • березень 2024 – перша задокументована атака, суттєво пошкоджено установку АВТ-4, виробничий цикл зупинено повністю;
  • 10 березня 2025 – удар по заводу, Центр протидії дезінформації підтвердив стратегічне значення об'єкта;
  • 2 серпня 2025 – масштабна пожежа, завод зупинив первинну переробку нафти;
  • 19 жовтня 2025 – уражено установку CDU-11 потужністю 138 540 барелів на добу, переробка зупинена;
  • 16 листопада 2025 – черговий удар, місцеві повідомляли про близько десяти вибухів;
  • 27 листопада 2025 – зафіксовано щонайменше 10 вибухів над заводом;
  • 2 січня 2026 – нічна атака по НПЗ та сусідньому Куйбишевському заводу;
  • 18 квітня 2026 – вражено установку ЕЛОУ-АВТ-11, горіли резервуари з нафтопродуктами; встановлені протидронові сітки ураженню не запобігли.

Після жовтневої атаки 2025 року Reuters з посиланням на галузеві джерела підтвердив, що завод зупинив первинну переробку нафти – головна установка CDU-11 була виведена з ладу.

Нагадаємо, системні удари по НПЗ суттєво підірвали паливну логістику РФ. У 2025 році безпілотники атакували російські нафтопереробні заводи щонайменше 80 разів, вивівши з ладу близько 20% виробничих потужностей. У 2026 році Росія опинилася за крок до паливної кризи – щонайменше 12 заводів зазнали атак, а п'ять великих підприємств тимчасово зупиняли роботу. Раніше «Главком» повідомляв, що в квітні 2026 року під удар потрапили відразу два НПЗ у Самарській області – Новокуйбишевський та Сизранський.

 

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Теги: спирт пожежа завод соцмережі санкції нафта росія

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