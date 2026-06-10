У Самарі горить НПЗ – постачальник авіапалива для армії РФ
Один із найбільших НПЗ Поволжя знову атакований – завод уже зупиняв переробку після попередніх ударів
У ніч на 10 червня в Самарській області РФ дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод – місцеві жителі повідомляють про велику пожежу, яку видно над усім містом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+.
Вибухи над Новокуйбишевськом прогриміли вночі на тлі повітряної тривоги в Самарській області. За даними місцевих джерел, займання відбулося безпосередньо на промисловому майданчику заводу.
Над містом здійнявся стовп густого чорного диму, видимий за кілька кілометрів. Офіційні представники регіону атаку не коментували.
Що таке Новокуйбишевський НПЗ
Завод засновано 1951 року – він став одним із перших радянських підприємств, що виробляли паливо для реактивних двигунів і мастила для ракетної техніки. Нині входить до групи «Роснефть» і є найпотужнішим нафтопереробним підприємством самарської групи компанії – його потужність становить 8,8 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо для всіх видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкового та морського. Завод – один з основних постачальників реактивного палива марки РТ вищого ґатунку, найбільш затребуваного в Росії. Тут також виробляють сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон та синтетичний спирт.
Підприємство входить до п'ятірки найбільших виробників газопереробної, нафтохімічної та органосинтетичної продукції в Росії та Східній Європі. Генеральний штаб ЗСУ неодноразово підтверджував, що завод задіяний у забезпеченні потреб російської армії. Центр протидії дезінформації РНБО зазначає, що підприємство забезпечує стабільні поставки пального для військових операцій РФ.
Завод розташований за ~900 км від державного кордону України.
Хронологія атак
Удар у ніч на 10 червня – далеко не перший:
- березень 2024 – перша задокументована атака, суттєво пошкоджено установку АВТ-4, виробничий цикл зупинено повністю;
- 10 березня 2025 – удар по заводу, Центр протидії дезінформації підтвердив стратегічне значення об'єкта;
- 2 серпня 2025 – масштабна пожежа, завод зупинив первинну переробку нафти;
- 19 жовтня 2025 – уражено установку CDU-11 потужністю 138 540 барелів на добу, переробка зупинена;
- 16 листопада 2025 – черговий удар, місцеві повідомляли про близько десяти вибухів;
- 27 листопада 2025 – зафіксовано щонайменше 10 вибухів над заводом;
- 2 січня 2026 – нічна атака по НПЗ та сусідньому Куйбишевському заводу;
- 18 квітня 2026 – вражено установку ЕЛОУ-АВТ-11, горіли резервуари з нафтопродуктами; встановлені протидронові сітки ураженню не запобігли.
Після жовтневої атаки 2025 року Reuters з посиланням на галузеві джерела підтвердив, що завод зупинив первинну переробку нафти – головна установка CDU-11 була виведена з ладу.
Нагадаємо, системні удари по НПЗ суттєво підірвали паливну логістику РФ. У 2025 році безпілотники атакували російські нафтопереробні заводи щонайменше 80 разів, вивівши з ладу близько 20% виробничих потужностей. У 2026 році Росія опинилася за крок до паливної кризи – щонайменше 12 заводів зазнали атак, а п'ять великих підприємств тимчасово зупиняли роботу. Раніше «Главком» повідомляв, що в квітні 2026 року під удар потрапили відразу два НПЗ у Самарській області – Новокуйбишевський та Сизранський.
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