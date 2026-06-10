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Хвиля відставок накрила команду Трампа: що сталося

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Хвиля відставок накрила команду Трампа: що сталося
Трамп залишився без головних радників із питань штучного інтелекту
фото: EPA/UPG

Білий дім почали залишати чиновники, які формували політику США у сфері штучного інтелекту

Адміністрація президента США Дональда Трампа зіткнулася з низкою відставок серед чиновників, які займалися питаннями кібербезпеки та регулювання штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Кадрові зміни в адміністрації США

Найближчим часом урядову посаду залишить керівник політичного напрямку в Офісі національного директора з кібербезпеки США та старший радник національного директора з кібербезпеки Томас Лінд. Як зазначають джерела Politico, він вирішив піти з державної служби, щоб приділяти більше часу родині.

Відставка Лінда стала черговою серед посадовців, які працювали над формуванням політики Білого дому у сфері штучного інтелекту. Кадрові зміни почалися після оприлюднення указу президента США щодо регулювання штучного інтелекту, який адміністрація готувала протягом тривалого часу та неодноразово відкладала через внутрішні дискусії.

Як зазначає Politico, Лінд був одним із найбільш технічно підготовлених чиновників у структурі Офісу національного директора з кібербезпеки. Саме йому доручили координувати реагування уряду на появу новітніх моделей штучного інтелекту, здатних знаходити вразливості у цифровій інфраструктурі.

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За словами співрозмовників видання, Томас Лінд брав участь у підготовці нового указу та проводив консультації з представниками компаній Google, Anthropic та OpenAI.

Відставки серед розробників політики штучного інтелекту

Крім нього, посади залишають ще двоє чиновників, які були залучені до розробки політики адміністрації Трампа у сфері штучного інтелекту. Зокрема, минулого тижня пішла колишня заступниця Лінда Александра Сеймур, а старший радник Білого дому з питань штучного інтелекту Шрірам Крішнан планує залишити посаду до кінця місяця.

Також, за інформацією джерел Politico, деякі працівники, які відповідають за кіберполітику, розглядають можливість звільнення через низький моральний стан у відомстві.

Критика роботи кібербезпекового відомства

Видання зазначає, що частина чиновників покладає відповідальність за труднощі із впровадженням нової політики на національного директора з кібербезпеки США Шона Кернкросса. На думку критиків, він недостатньо швидко реагував на занепокоєння щодо можливого використання передових систем штучного інтелекту зловмисниками та не зміг залучити достатню кількість технічних спеціалістів.

Водночас представниця Білого дому Ліз Хьюстон заявила, що Кернкросс ефективно виконує свої обов’язки, а його відомство співпрацює з приватним сектором та федеральними агентствами для реалізації пріоритетів адміністрації Трампа.

Нові заходи контролю за штучним інтелектом

Указ про штучний інтелект президент США підписав 2 червня без значного публічного розголосу. Документ визначає кроки, які федеральні структури повинні здійснити для посилення кіберзахисту на тлі стрімкого розвитку нових моделей штучного інтелекту.

Однією з ключових новацій документа стала система добровільної перевірки безпеки. Відповідно до неї компанії-розробники, зокрема OpenAI та Anthropic, повинні подавати нові моделі штучного інтелекту на урядову оцінку за 30 днів до їхнього запуску.

Кампанія з посилення контролю над ШІ активізувалася після того, як компанія Anthropic повідомила про створення нової моделі, здатної виявляти вразливості в цифровій інфраструктурі. Побоювання уряду викликала можливість використання таких технологій кіберзлочинцями або іноземними державами для проведення масштабних кібератак.

До слова, Велика Британія останніми роками активно впроваджує цифрові технології в роботу державних інституцій. Зокрема, уряд країни реалізує стратегію розвитку штучного інтелекту, яка передбачає використання новітніх технологій у сфері державного управління, охорони здоров’я, освіти та правосуддя.

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Теги: штучний інтелект Дональд Трамп США

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