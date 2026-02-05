«Росатом» розпочав будівництво АЕС в Угорщині

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав початок будівництва «великим днем для РФ»

В Угорщині стартувало будівництво АЕС «Пакш II». Росія залила перший бетон, що переводить об'єкт у стадію будівництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Два нових енергоблоки з водно-водяними енергетичними реакторами потужністю 1,2 гігавата кожен повинні бути побудовані «Росатом» за угодою, підписаною Будапештом і Москвою у 2014 році. Попри серйозні затримки, проєкт вартістю 12,5 млрд євро, контракт на який «Росатом» отримав без тендеру, часто наводиться як доказ теплих відносин прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і російського диктатора Володимира Путіна.

«Будівництво Пакш-2 означає, що ми зможемо покривати 70% потреб Угорщини в електроенергії за рахунок атомної енергетики, що істотно знизить нашу залежність від міжнародних ринків», – сказав глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

На старт будівництва завітали генеральний директор «Росатома» Олексій Ліхачов та генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Генеральний директор МАГАТЕ назвав початок будівництва «великим днем для Росії» і привітав «Росатом» з ядерною співпрацею з МАГАТЕ, назвавши її їхньою спільною відповідальністю у сфері енергетики, що базується на безпеці та захисті.

У заяві Greenpeace Угорщина вказано, що проєкт є серйозним політичним ризиком і моральною безвідповідальністю угорського уряду, який розпочав заливку бетону на російській АЕС «Пакш II»: «Цей крок є відкритою політичною заявою: Угорщина підтримує війну, непрозорість та російську державну атомну промисловість. Угорщина розпочала будівництво АЕС разом з «Росатомом», який є співучасником військових злочинів, ядерного шантажу та загрозою для цивільного населення в Україні».

До слова, Туреччина відклала запуск першої атомної електростанції «Аккую», яку будує російська держкорпорація «Росатом». АЕС може запрацювати у наступному році.