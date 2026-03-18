Генштаб підтвердив ураження авіабудівного заводу в Ульяновській області

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Частину літаків на території підприємства пошкоджено
фото: Генштаб ЗСУ

Внаслідок атаки постраждали авіаційні укриття та місця стоянки літаків

Підрозділи Сил оборони 16 березня уразили інфраструктуру авіабудівного заводу «Авіастар» у районі міста Ульяновськ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура «Ростех») та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 «Руслан».

За попередньою інформацією, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків. Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня. Масштаби завданих збитків уточнюються.

«Сили оборони України продовжать завдавати уражень по важливих стратегічних об’єктах, залучених у забезпеченні армії РФ, до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив результативні атаки на стратегічні об'єкти на території Російської Федерації. Сили оборони продовжують методично нищити військову інфраструктуру та оборонно-промисловий комплекс агресора, щоб знизити його наступальний потенціал.

У межах заходів із протидії російській оперативно-тактичній авіації було уражено інфраструктуру військового аеродрому «Майкоп», що в Республіці Адигея. Зафіксовано влучання по ключових об’єктах інфраструктури летовища. Цей аеродром використовується ворогом для дозаправки та базування літаків, що завдають ударів по мирних містах України.

Генштаб також уточнив наслідки удару по одному з найбільших виробників мікроелектроніки в РФ – заводу «Кремній Ел» у Брянську. Це підприємство є критично важливим для російської оборонки, оскільки постачає компоненти для ракетних комплексів.

