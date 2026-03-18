Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану

Есмаїл Хатіб став міністром розвідки Ірану в серпні 2021 року

ЦАХАЛ стверджує, що Міністерство розвідки Ірану на чолі з Есмаїлом Хатібом керувало проведенням таємних операцій по всьому світу

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію іранського міністра розвідки Есмаїла Хатіба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦАХАЛ.

Хатіб, призначений на посаду міністра розвідки у 2021 році, був причетним до масових арештів і вбивств учасників протестів – і тих, що відбувалися у грудні 2025 – січні 2026 року, і так званих протестів Махси Аміні (2022−2023).

Також Есмаїл Хатіб керував діяльністю Міністерства розвідки проти ізраїльських та американських цілей по всьому світу, зокрема атаками на Ізраїль під час операції «Рев лева». Раніше Хатіб обіймав кілька ключових посад у Корпусі вартових ісламської революції і служив «важливим джерелом інформації».

Нагадаємо, Центральне командування США підтвердило успішне застосування керованих боєприпасів великої потужності по укріплених іранських позиціях поблизу Ормузької протоки. Ударів було завдано 5000-фунтовими (приблизно 2300 кг) бомбами, спеціально розробленими для проникнення в цілі глибоко під землею. Головною ціллю стали іранські протикорабельні крилаті ракети, які базувалися в укріплених сховищах уздовж узбережжя та становили пряму загрозу для міжнародного судноплавства.

Як повідомлялося, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про загибель секретаря Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського авіаудару по території Ірану в ніч на 17 березня. За словами урядовця, Армія оборони Ізраїлю цілеспрямовано завдала удару по високопоставленому іранському чиновнику. ЦАХАЛ підтвердив проведення операції.

До слова, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час ракетного удару по своєму бункеру завдяки випадковості. У момент атаки він перебував поза будівлею, тоді як саме укриття було знищене ракетами.