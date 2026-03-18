Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Есмаїл Хатіб став міністром розвідки Ірану в серпні 2021 року
фото: AP

ЦАХАЛ стверджує, що Міністерство розвідки Ірану на чолі з Есмаїлом Хатібом керувало проведенням таємних операцій по всьому світу

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію іранського міністра розвідки Есмаїла Хатіба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦАХАЛ.

Хатіб, призначений на посаду міністра розвідки у 2021 році, був причетним до масових арештів і вбивств учасників протестів – і тих, що відбувалися у грудні 2025 – січні 2026 року, і так званих протестів Махси Аміні (2022−2023).

Також Есмаїл Хатіб керував діяльністю Міністерства розвідки проти ізраїльських та американських цілей по всьому світу, зокрема атаками на Ізраїль під час операції «Рев лева». Раніше Хатіб обіймав кілька ключових посад у Корпусі вартових ісламської революції і служив «важливим джерелом інформації».

Нагадаємо, Центральне командування США підтвердило успішне застосування керованих боєприпасів великої потужності по укріплених іранських позиціях поблизу Ормузької протоки. Ударів було завдано 5000-фунтовими (приблизно 2300 кг) бомбами, спеціально розробленими для проникнення в цілі глибоко під землею. Головною ціллю стали іранські протикорабельні крилаті ракети, які базувалися в укріплених сховищах уздовж узбережжя та становили пряму загрозу для міжнародного судноплавства.

Як повідомлялося, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про загибель секретаря Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського авіаудару по території Ірану в ніч на 17 березня. За словами урядовця, Армія оборони Ізраїлю цілеспрямовано завдала удару по високопоставленому іранському чиновнику. ЦАХАЛ підтвердив проведення операції.

До слова, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час ракетного удару по своєму бункеру завдяки випадковості. У момент атаки він перебував поза будівлею, тоді як саме укриття було знищене ракетами.

Теги: Ізраїль Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua