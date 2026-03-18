Індія відправила війська для захисту своїх танкерів в Ормузькій протоці – Bloomberg

Індія забезпечила транзит двох державних танкерів зі скрапленим газом і веде переговори з Іраном про пропуск інших суден

Військові кораблі супроводжуватимуть індійські судна, доки ті не досягнуть безпечніших вод

Військово-морські сили Індії направляють додаткові військові кораблі до Оманської затоки та Аравійського моря, щоб забезпечити безпечний прохід своїх суден. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що індійські військово-морські сили розгортають понад шість військових кораблів, включаючи логістичні судна, в цьому районі як запобіжний захід. За словами співрозмовників агентства, їхні військові кораблі будуть розміщені на схід від Ормузької протоки та не заходитимуть у водний шлях.

Метою військових кораблів буде супроводження танкерів, доки вони не досягнуть безпечніших вод у північній частині Аравійського моря. Індія забезпечила безпечний транзит двох державних танкерів, що перевозять зріджений газ останніми днями, та веде переговори з Іраном про пропуск ще кількох суден.

Ормузька протока фактично закрита з моменту початку авіаударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого, що спричинило гострий дефіцит газу в Індії, яка отримує близько 90% свого імпорту зрідженого газу з Близького Сходу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для більшості країн світу, однак обмеження діють для суден США та Ізраїлю. За словами глави іранської дипломатії, проходити через протоку можуть усі держави, окрім тих, які, за словами Тегерана, беруть участь у нападі на Іран.

Як повідомлялось, що Іран не має наміру закривати Ормузьку протоку, однак залишає за собою право убезпечити цей ключовий морський маршрут.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що низка країн може направити військові кораблі до району Ормузької протоки, щоб забезпечити безпечне судноплавство на тлі загрози її блокування Іраном.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз активізував обговорення нових стратегій для захисту Ормузької протоки, яка є критично важливим маршрутом для світового експорту нафти та газу.