Росія каратиме за мапи без окупованих земель України
За поширення карт РФ без окупованих українських Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму передбачено й адміністративне покарання
Російський уряд підтримав у першому читанні на законопроєкт, який пропонує заборонити розповсюдження карт без окупованих територій України. Про це повідомляє ТАСС.
Так, в документі пропонується заборонити в країні ті карти, на яких заперечується територіальна приналежність Криму, Курильських островів, інших територій Росії.
В тому числі за поширення карт РФ без окупованих українських Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму передбачено й адміністративне покарання. Для громадян до 15 діб арешту чи штраф, для юросіб – зупинення роботи чи штраф від 100 тис. до мільйона рублів.
При цьому в Росії все ще не визначились з тим, де насправді проходять кордони країни.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін офіційно визнав, що всі окуповані території належать Україні.
Раніше представник ГУР повідомив, коли Україна вийде на кордони 1991 року.
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