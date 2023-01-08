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Росія каратиме за мапи без окупованих земель України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія каратиме за мапи без окупованих земель України
В Росії все ще не визначились з тим, де насправді проходять кордони країни
фото з відкритих джерел

За поширення карт РФ без окупованих українських Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму передбачено й адміністративне покарання

Російський уряд підтримав у першому читанні на законопроєкт, який пропонує заборонити розповсюдження карт без окупованих територій України. Про це повідомляє ТАСС.

Так, в документі пропонується заборонити в країні ті карти, на яких заперечується територіальна приналежність Криму, Курильських островів, інших територій Росії.

В тому числі за поширення карт РФ без окупованих українських Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму передбачено й адміністративне покарання. Для громадян до 15 діб арешту чи штраф, для юросіб – зупинення роботи чи штраф від 100 тис. до мільйона рублів.

При цьому в Росії все ще не визначились з тим, де насправді проходять кордони країни.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін офіційно визнав, що всі окуповані території належать Україні.

Раніше представник ГУР повідомив, коли Україна вийде на кордони 1991 року.

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Теги: росія окупанти війна Україна мапа

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