Москва реанімує проєкт «зелених чоловічків», щоб знову лякати світову спільноту

Росія шантажує Європу появою «ополченців»

Уряд Росії вніс до Держдуми поправки до законів «Про громадянство» та «Про оборону», які наділяють Путіна правом задіювати армію для «захисту» громадян РФ, що перебувають під арештом або кримінальним переслідуванням за рішеннями іноземних судів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Простіше кажучи, будь-який вирок будь-якого суду, який Кремль вважає незручним, тепер може слугувати формальним приводом для військової операції за кордоном, пояснили в установі.

«Автори законопроєкту подають його як логічний розвиток закону «Про безпеку» – в частині реагування на «ворожі дії іноземних держав». Що саме вважати ворожою дією і як конкретно виглядатиме «захист» заарештованих росіян, документ не уточнює. Навмисна розмитість формулювань тут, очевидно, є перевагою, а не недоліком», – зазначається у повідомленні.

Зазначається що Росія може використати цей закон для тиску на будь-яку країну, де затримано російських шпигунів, убивць або хакерів.

Зазначається, що такий маневр відбувається на тлі більш прикладної операції на північному фланзі.

«18 лютого в естонських соціальних мережах ожив раніше законсервований канал «Нарвська республіка» – з аудиторією близько 700 підписників і знайомим контентом: пригнічення російськомовних, вимоги автономії для Іда-Вірумаа, погрози «повномасштабним збройним конфліктом» у разі відмови. Іда-Вірумаа межує з росією», – повідомляють розвідники.

Поліція безпеки Естонії оцінила операцію лаконічно: дешево і без претензій на оригінальність. «Подібна тактика використовувалася раніше – як в Естонії, так і в інших країнах. Це простий спосіб провокувати та залякувати суспільство», – зазначила відомство.

«Главком» писав, що Російська Федерація планує продовжувати бойові дії в Україні у форматі війни на виснаження. Такий прогноз озвучила директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард під час слухань у Комітеті Сенату. За словами Габбард, Кремль не збирається збавляти оберти на фронті, розраховуючи, що тривала війна вичерпає ресурси України та послабить підтримку з боку західних союзників. Росія використовує бойові дії як інструмент тиску, щоб досягти максимально вигідних для себе умов за столом переговорів.

Нагадаємо, Російська Федерація перейшла до регулярних масованих атак на українську інфраструктуру, при цьому ворог робить ставку на балістику, яку найважче перехопити. За словами українського президента, Росія щомісяця здійснює щонайменше п'ять-шість масованих ударів по інфраструктурі України. При цьому глава держави зазначив, що потреба в ракетах є постійною.