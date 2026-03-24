Москва реанімує проєкт «зелених чоловічків», щоб знову лякати світову спільноту

Лариса Голуб
Росія повертається до тактики 2014 року
Росія шантажує Європу появою «ополченців»

Уряд Росії вніс до Держдуми поправки до законів «Про громадянство» та «Про оборону», які наділяють Путіна правом задіювати армію для «захисту» громадян РФ, що перебувають під арештом або кримінальним переслідуванням за рішеннями іноземних судів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Простіше кажучи, будь-який вирок будь-якого суду, який Кремль вважає незручним, тепер може слугувати формальним приводом для військової операції за кордоном, пояснили в установі.

«Автори законопроєкту подають його як логічний розвиток закону «Про безпеку» – в частині реагування на «ворожі дії іноземних держав». Що саме вважати ворожою дією і як конкретно виглядатиме «захист» заарештованих росіян, документ не уточнює. Навмисна розмитість формулювань тут, очевидно, є перевагою, а не недоліком», – зазначається у повідомленні.

Зазначається що Росія може використати цей закон для тиску на будь-яку країну, де затримано російських шпигунів, убивць або хакерів. 

Зазначається, що такий маневр відбувається на тлі більш прикладної операції на північному фланзі.

«18 лютого в естонських соціальних мережах ожив раніше законсервований канал «Нарвська республіка» – з аудиторією близько 700 підписників і знайомим контентом: пригнічення російськомовних, вимоги автономії для Іда-Вірумаа, погрози «повномасштабним збройним конфліктом» у разі відмови. Іда-Вірумаа межує з росією», – повідомляють розвідники.

Поліція безпеки Естонії оцінила операцію лаконічно: дешево і без претензій на оригінальність. «Подібна тактика використовувалася раніше – як в Естонії, так і в інших країнах. Це простий спосіб провокувати та залякувати суспільство», – зазначила відомство.

«Главком» писав, що Російська Федерація планує продовжувати бойові дії в Україні у форматі війни на виснаження. Такий прогноз озвучила директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард під час слухань у Комітеті Сенату. За словами Габбард, Кремль не збирається збавляти оберти на фронті, розраховуючи, що тривала війна вичерпає ресурси України та послабить підтримку з боку західних союзників. Росія використовує бойові дії як інструмент тиску, щоб досягти максимально вигідних для себе умов за столом переговорів.

Нагадаємо, Російська Федерація перейшла до регулярних масованих атак на українську інфраструктуру, при цьому ворог робить ставку на балістику, яку найважче перехопити. За словами українського президента, Росія щомісяця здійснює щонайменше п'ять-шість масованих ударів по інфраструктурі України. При цьому глава держави зазначив, що потреба в ракетах є постійною. 

Читайте також

Філарет попереджав, що Україна ризикує втратити
Філарет попереджав. Ми не почули
Вчора, 16:36
Військові ворожої армії
Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України
18 березня, 21:11
Нині триває 1473-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 березня 2026 року
7 березня, 08:13
Зафіксовано пошкодження складу сухих вантажів і дорожніх контейнерів, а також вибито скління в адміністративних будівлях
РФ пошкодила портову інфраструктуру на Одещині
3 березня, 08:37
Мохаммеда Раада було вбито
Загинув голова фракції «Хезболла» Мухаммад Раад
2 березня, 07:06
Наслідки падіння дрона біля будинка Філатова
У Дніпрі «Шахед» упав за 10 метрів від будинку мера Філатова
28 лютого, 15:47
Віктор Дубовик раніше очолював Офіс протидії рейдерству Мін’юсту
Співробітник Офісу президента претендує на крісло голови АРМА: досьє на Віктора Дубовика
27 лютого, 13:44
Зеленський вважає, що США мають силу припинити війну, але повинні чинити більший тиск на Москву
Коли закінчиться війна? Зеленський дав новий прогноз
27 лютого, 12:33
Відсутність санкцій дозволяє цим компаніям легально закуповувати іноземне обладнання, верстати та електронні компоненти через країни-посередники
Українська розвідка назвала виробників російських гелікоптерів, яких досі не торкнулися санкції
25 лютого, 08:48

Москва реанімує проєкт «зелених чоловічків», щоб знову лякати світову спільноту
Москва реанімує проєкт «зелених чоловічків», щоб знову лякати світову спільноту
«Ще одна ніч болю для України». Посол Євросоюзу засудила нічну атаку окупантів
«Ще одна ніч болю для України». Посол Євросоюзу засудила нічну атаку окупантів
Військові кораблі НАТО відпрацьовують сценарій повномасштабного зіткнення з Чорноморським флотом РФ
Військові кораблі НАТО відпрацьовують сценарій повномасштабного зіткнення з Чорноморським флотом РФ
Молдова закликала громадян економити світло після російських атак на Україну
Молдова закликала громадян економити світло після російських атак на Україну
Російська розвідка втрутилася у справу українців, затриманих в Індії
Російська розвідка втрутилася у справу українців, затриманих в Індії
Лідер угорської опозиції Мадяр здав тести на наркотики після звинувачень соратників Орбана
Лідер угорської опозиції Мадяр здав тести на наркотики після звинувачень соратників Орбана

Новини

Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
