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Німеччина назвала умову для початку переговорів з Росією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Німеччина назвала умову для початку переговорів з Росією
Європа наблизилася до діалогу з Росією
фото з відкртих джерел
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У Берліні заявили про появу можливості для діалогу, але попередили про важливу перешкоду

Між Європою та Росією поступово відкривається можливість для діалогу щодо війни в Україні, однак для цього необхідно створити ефективний і надійний переговорний формат. Про це заявив німецький чиновник, повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал Sky News.

Берлін бачить певне «вікно можливостей» для майбутніх контактів між європейськими країнами та Москвою. Водночас він наголосив, що ключовим питанням залишається вироблення механізму переговорів, який відповідав би інтересам Європейського Союзу.

Чиновник зазначив, що надзвичайно важливо «встановити формат», який буде «ефективним і надійним» для ЄС.

Також у Німеччині вважають, що група E3, до якої входять Німеччина, Франція та Велика Британія, продовжить відігравати важливу роль у питаннях, пов'язаних із війною Росії проти України та можливими дипломатичними контактами.

Водночас швидкого розвитку подій у Берліні не очікують. За словами співрозмовника Sky News, може минути ще кілька місяців, перш ніж ситуація зрушить з мертвої точки.

Заяви німецької сторони пролунали на тлі дискусій усередині Європейського Союзу щодо можливого формату майбутніх переговорів із Росією та ролі ЄС у цьому процесі.

Нагадаємо, що країни Євросоюзу поки що не змогли виробити спільну позицію щодо призначення спеціального представника для переговорів із Москвою. Частина держав підтримує таку ідею, особливо на тлі поступового зменшення посередницької ролі Сполучених Штатів.

Водночас низка країн виступає проти. Найближчі союзники України вважають, що президент РФ Володимир Путін не демонструє готовності до реального завершення війни, а створення окремого переговорного механізму може послабити санкційний тиск Європейського Союзу на Кремль.

Серед можливих кандидатів на роль європейського переговорника в політичних колах раніше називали президента Європейської ради Антоніу Кошту, президента Фінляндії Александра Стубба, колишнього голову Європейського центрального банку Маріо Драгі, експрезидента Фінляндії Саулі Нійністьо та колишнього президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера.

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Теги: Німеччина переговори росія Європейський Союз

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