Російський дипломат звинуватив Євросоюз у подальшій ескалації війни

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку різко розкритикував Європейський Союз та звинуватив європейські країни в ескалації війни. Про це пише «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Небензя заявив, що ЄС роками позиціонував себе як «миротворець» і захисник міжнародного права, однак зараз, як він стверджує, проявляються «подвійні стандарти та лицемірство».

Він звинуватив європейські країни у підтримці України та розпалюванні війни.

«Європейські країни породжують русофобські настрої в Україні, та нацьковують її на війну з Росією… і продовжують торпедувати переговорний процес», – каже він.

Також росіянин заявив, що ЄС нібито втручається у політичні процеси всередині своїх країн, використовуючи «цензуру, контроль над цифровим простором і тиск», згадавши ситуації в Румунії та Грузії.

Окремо російський дипломат звинуватив Євросоюз у подальшій ескалації війни через постачання зброї Україні, заявивши, що це робить країни ЄС «співучасниками» атак.

Крім того, Небензя стверджує, що ЄС лише формально підтримує мирні ініціативи США, але фактично «саботує виконання домовленостей».

У завершенні виступу він різко порівняв сучасний Євросоюз із «рейхом», заявивши, що Європа відходить від ідеї єдності та рухається у небезпечному напрямку.

До слова, Небензя, відомий своїми фантастичними історіями про «бойових комарів», знайшов новий спосіб виправдати агресію Росії. Цього разу він вирішив розіграти карту власного походження, заявивши про своє українське коріння. Зізнання сталося на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому четвертим роковинам повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну.