Переговори про мир в Україні. Росія назвала винних у провалі процесу

Іванна Гончар
Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку
фото: АР

Російський дипломат звинуватив Євросоюз у подальшій ескалації війни

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку різко розкритикував Європейський Союз та звинуватив європейські країни в ескалації війни. Про це пише «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Небензя заявив, що ЄС роками позиціонував себе як «миротворець» і захисник міжнародного права, однак зараз, як він стверджує, проявляються «подвійні стандарти та лицемірство».

Він звинуватив європейські країни у підтримці України та розпалюванні війни.

«Європейські країни породжують русофобські настрої в Україні, та нацьковують її на війну з Росією… і продовжують торпедувати переговорний процес», – каже він.

Також росіянин заявив, що ЄС нібито втручається у політичні процеси всередині своїх країн, використовуючи «цензуру, контроль над цифровим простором і тиск», згадавши ситуації в Румунії та Грузії.

Окремо російський дипломат звинуватив Євросоюз у подальшій ескалації війни через постачання зброї Україні, заявивши, що це робить країни ЄС «співучасниками» атак.

Крім того, Небензя стверджує, що ЄС лише формально підтримує мирні ініціативи США, але фактично «саботує виконання домовленостей».

У завершенні виступу він різко порівняв сучасний Євросоюз із «рейхом», заявивши, що Європа відходить від ідеї єдності та рухається у небезпечному напрямку.

До слова, Небензя, відомий своїми фантастичними історіями про «бойових комарів», знайшов новий спосіб виправдати агресію Росії. Цього разу він вирішив розіграти карту власного походження, заявивши про своє українське коріння. Зізнання сталося на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому четвертим роковинам повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну.

Читайте також

Люди та поліція збирають снаряди на місці удару в Афганістані
Афганістан звинуватив Пакистан у масштабному воєнному злочині
17 березня, 02:29
Іващенко провів зустріч з президентом
Очікувати більше атак дронами? Розвідка повідомила Зеленському про плани РФ
23 березня, 17:55
95-та бригада встановила контроль над Березовим
ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Дніпропетровщині
26 березня, 18:49
Петров приєднався до ЗСУ у квітні 2025 року
На війні загинув стендап-комік та військовий Артур Петров
27 березня, 15:44
У лютому пройшов черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією
Зеленський відповів, чи заплановані тристоронні переговори найближчим часом
27 березня, 22:56
Президент зробив заяву про припинення вогню
Перемир'я на Великдень. Президент зробив заяву
30 березня, 12:28
Нині триває 1497-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 31 березня 2026 року
31 березня, 08:10
Нині триває 1499-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 2 квітня 2026 року
2 квiтня, 08:11
З початком повномасштабного вторгнення Юрій Костенко став на захист України
Поліг, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Згадаймо Юрія Костенка
Вчора, 09:00

Політика

Венс висловився про поразку Орбана на виборах
Венс висловився про поразку Орбана на виборах
Переговори про мир в Україні. Росія назвала винних у провалі процесу
Переговори про мир в Україні. Росія назвала винних у провалі процесу
Чого США вимагали від Ірану на переговорах: джерела Axios
Чого США вимагали від Ірану на переговорах: джерела Axios
€35 млрд на паузі: Мадяру доведеться виконати 27 вимог ЄС – FT
€35 млрд на паузі: Мадяру доведеться виконати 27 вимог ЄС – FT
Війна на Близькому Сході спричинила авіаколапс: рейси зникають один за одним
Війна на Близькому Сході спричинила авіаколапс: рейси зникають один за одним
Нова війна? Ердоган пригрозив Ізраїлю військовими діями – Jerusalem Post
Нова війна? Ердоган пригрозив Ізраїлю військовими діями – Jerusalem Post

Новини

Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Вчора, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Вчора, 16:55
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Вчора, 15:38

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
