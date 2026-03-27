Зеленський відповів, чи заплановані тристоронні переговори найближчим часом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У лютому пройшов черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував мирні переговори з американською та російською сторонами для закінчення війни в Україні. Зокрема, він зазначив, що точної дати нового раунду тристоронніх перемовин ще не визначено. Про це президент сказав ефірі телемарафону, пише «Главком».

Зеленський вказав на труднощі під час організації переговорного треку. За його словами, це пов'язано з тим, що американські посадовці поки не виїжджають за межі США. 

«Ми готові зустрічатися будь-де у трьохсторонньому форматі бажано, але американська сторона може тільки в Америці, а російська сторона може всюди, але тільки не в Америці. Через війну на Близькому Сході, через війну з Іраном, американці через заходи безпеки, саме команда, не виїжджає за кордон», – сказав глава держави.

Водночас Зеленський запевнив, що українська сторона працює над тим, щоб зустрічі продовжувались, а переговорний процес тривав.

«Ми працюємо над тим, щоб зустрічі були. Щоб вони з’явились у нас, в Європі, в Туреччині, в Швейцарії, будь-де, ми готові», – зауважив Зеленський.

Президент підсумував, що точної дати наступних переговорів поки немає, але робота триває.

Раніше президент Володимир Зеленський відверто заявив про серйозні розбіжності у поглядах між Україною та Сполученими Штатами щодо реальних намірів Кремля. Поки Білий дім схиляється до віри у «миролюбність» диктатора, Київ бачить зовсім іншу картину. 

До слова, тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США, які відбувалися упродовж 23-24 січня в Абу-Дабі, пройшли конструктивно. 

Зеленський відповів, чи заплановані тристоронні переговори найближчим часом
Зеленський зробив заяву про обмін полоненими
Постачання дизпалива Україні. Президент заявив про переговори з країнами Близького Сходу
Партія «Слуга народу» провела з’їзд і ухвалила кадрові рішення
У Федорова з'явився ще один заступник: за що відповідатиме
Уряд виділив кошти на захист критичних об'єктів: скільки отримають регіони
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

