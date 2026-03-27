Зеленський відповів, чи заплановані тристоронні переговори найближчим часом

У лютому пройшов черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією

Зеленський запевнив, що українська сторона працює над тим, щоб зустрічі продовжувались, а переговорний процес тривав

Президент України Володимир Зеленський прокоментував мирні переговори з американською та російською сторонами для закінчення війни в Україні. Зокрема, він зазначив, що точної дати нового раунду тристоронніх перемовин ще не визначено. Про це президент сказав ефірі телемарафону, пише «Главком».

Зеленський вказав на труднощі під час організації переговорного треку. За його словами, це пов'язано з тим, що американські посадовці поки не виїжджають за межі США.

«Ми готові зустрічатися будь-де у трьохсторонньому форматі бажано, але американська сторона може тільки в Америці, а російська сторона може всюди, але тільки не в Америці. Через війну на Близькому Сході, через війну з Іраном, американці через заходи безпеки, саме команда, не виїжджає за кордон», – сказав глава держави.

Водночас Зеленський запевнив, що українська сторона працює над тим, щоб зустрічі продовжувались, а переговорний процес тривав.

«Ми працюємо над тим, щоб зустрічі були. Щоб вони з’явились у нас, в Європі, в Туреччині, в Швейцарії, будь-де, ми готові», – зауважив Зеленський.

Президент підсумував, що точної дати наступних переговорів поки немає, але робота триває.

Раніше президент Володимир Зеленський відверто заявив про серйозні розбіжності у поглядах між Україною та Сполученими Штатами щодо реальних намірів Кремля. Поки Білий дім схиляється до віри у «миролюбність» диктатора, Київ бачить зовсім іншу картину.

До слова, тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США, які відбувалися упродовж 23-24 січня в Абу-Дабі, пройшли конструктивно.