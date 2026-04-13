Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці

Російський «Калашников» почав випробування нового комплексу «Крона» для боротьби з безпілотниками

Російський концерн «Калашников» розпочав попередні випробування високоавтоматизованого зенітного ракетного комплексу ближнього радіусу дії «Крона». Комплекс розроблявся спеціально для об'єктів територіальної протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал концерну.

За інформацією розробників, «Крона» – це інтегрована система, що складається з:

засобів виявлення та управління;

автоматизованих мобільних бойових машин;

стаціонарних бойових модулів.

фото з відкритих джерел

Всі елементи об’єднані в єдину мережу. Як засоби ураження використовуються зенітні ракети, які вже серійно виготовляються підприємствами концерну.

Росіяни заявляють, що основне завдання «Крони» – прикриття стратегічних державних об'єктів, міської інфраструктури, складів зі спеціальними вантажами та важливих комунікацій. Головними цілями для комплексу названо безпілотні літальні апарати.

«Попередні випробування комплексу «Крона» проводяться в умовах, максимально наближених до його передбачуваного використання, за участю співробітників силових структур відповідно до цілей та завдань, які має вирішувати комплекс», – йдеться в повідомленні концерну.

Росія намагається створити ешелоновану оборону для захисту своєї критичної інфраструктури, оскільки наявні засоби протиповітряної оборони часто не справляються з масованими нальотами дронів.

«Главком» писав, що у російському Череповці (Вологодська область) сталася масштабна пожежа на території промислового гіганта «ФосАгро».

Нагадаємо, що безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили одного з найбільших виробників метанолу у РФ та Європі. Завод «Метафракс Кемікалс» розташований у Пермському краї за понад 1600 км від кордону з Україною. Підприємство виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит – хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення. Завод є об’єктом російського військово-промислового комплексу і перебуває під міжнародними санкціями.