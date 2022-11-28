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Росія перекинула під Мінськ мінімум 15 ЗРК – Беларускі Гаюн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія перекинула під Мінськ мінімум 15 ЗРК – Беларускі Гаюн
фото скріншот відео

Пунктом призначення ешелону є залізнична станція Лісова Брестської області

Поблизу Мінська (Білорусь)  був помічений ешелон із зенітно-ракетних комплексів  російського виробництва «Тор-М2» та 10 одиниць інженерної техніки. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Ешелон вирушив із залізничної станції Єйськ Краснодарського краю РФ 25 листопада. Вже сьогодні, 28 листопада, о 10:00 його було помічено на станції Орша-Центральна Вітебської області Білорусі.

Пунктом призначення цього ешелону є залізнична станція Лісова Брестської області. За низкою джерел, це не останній військовий ешелон із ЗРК «Тор-М2», які окупанти перекидають до Білорусі.

Нагадаємо, представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально. Але якщо країна все ж спробує вдертися на українську територію, то це стане для неї самогубством. 

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Теги: Білорусь окупанти росія війна

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