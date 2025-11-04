Польща зведе «стіну дронів» власного виробництва

За словами Цезарія Томчика, європейська «стіна дронів» може доповнити польську систему в майбутньому

Польське Міноборони оголосить про інвестиції в технології для виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів

Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців, не чекаючи ініціативи Європейського Союзу щодо створення «стіни дронів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика, цього місяця міністерство оголосить про інвестиції в технології для виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів у рамках програми протиповітряної оборони. Він не сказав, скільки коштуватимуть інвестиції, але мета полягає в тому, щоб польські компанії отримали щонайменше половину контрактів.

«Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони неба над усім Європейським Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції чи рішення. Але ми надаємо пріоритет національним проєктам», – сказав Томчик.

Чиновник наголосив, що «стіна дронів» від ЄС може доповнити польську систему в майбутньому. «Якщо будуть якісь зовнішні інструменти, ми використовуватимемо їх повною мірою», – зазначив заступник міністра оборони Польщі.

Томчик також сказав, що міністерство планує використати нову програму оборонних позик ЄС SAFE для фінансування щита країни від дронів, але відмовилося надати подробиці. Враховуючи кордони з РФ, Білоруссю та Україною, Польща отримала найбільше фінансування за програмою SAFE, що дозволило їй скористатися фінансуванням у розмірі 43,7 млрд євро.

«Зброя для боротьби з дронами має бути комплексною. Вона повинна складатися з різних датчиків та ефекторів, що працюють одночасно, спочатку виявляючи та ідентифікуючи об’єкти, а потім нейтралізуючи їх», – пояснив представник Міноборони Польщі.

Нові ініціативи щодо боротьби з дронами стануть ще одним «шаром» мережі протиповітряної оборони країни, поряд із вже розгорнутими системами далекого та середнього радіуса дії. Усі ці елементи призначені для захисту від широкого спектра повітряних загроз, включаючи літаки, гелікоптери, дрони та крилаті ракети.

«Те, як і росіяни, і українці сьогодні використовують безпілотні системи, показує, що посилення наших можливостей у цій галузі має бути пріоритетом у всіх сферах діяльності: у повітрі, на суші та на морі», – додав заступник міністра оборони Польщі.

Нагадаємо, низка країн НАТО домовилися побудувати «стіну дронів» уздовж своїх кордонів для захисту від російської агресії та провокацій. Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід.

Як повідомлялося, Європейський Союз може суттєво поліпшити можливості з виявлення дронів протягом року. Створення повної оборонної мережі на суші та морі займе набагато більше часу.

До слова, Європі бракує належних оборонних систем для захисту від потенційних російських атак, особливо на тлі численних вторгнень російських БпЛА в повітряний простір регіону. Згідно зі словами гендиректора MyDefence Дена Германсена, для того, щоб побудувати ефективну «стіну безпілотників», Європі потрібно тисячі нових систем.