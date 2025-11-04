Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща зведе «стіну дронів» власного виробництва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Польща зведе «стіну дронів» власного виробництва
За словами Цезарія Томчика, європейська «стіна дронів» може доповнити польську систему в майбутньому
фото: Facebook/Cezary Tomczyk

Польське Міноборони оголосить про інвестиції в технології для виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів

Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців, не чекаючи ініціативи Європейського Союзу щодо створення «стіни дронів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика, цього місяця міністерство оголосить про інвестиції в технології для виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів у рамках програми протиповітряної оборони. Він не сказав, скільки коштуватимуть інвестиції, але мета полягає в тому, щоб польські компанії отримали щонайменше половину контрактів.

«Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони неба над усім Європейським Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції чи рішення. Але ми надаємо пріоритет національним проєктам», – сказав Томчик.

Чиновник наголосив, що «стіна дронів» від ЄС може доповнити польську систему в майбутньому. «Якщо будуть якісь зовнішні інструменти, ми використовуватимемо їх повною мірою», – зазначив заступник міністра оборони Польщі.

Томчик також сказав, що міністерство планує використати нову програму оборонних позик ЄС SAFE для фінансування щита країни від дронів, але відмовилося надати подробиці. Враховуючи кордони з РФ, Білоруссю та Україною, Польща отримала найбільше фінансування за програмою SAFE, що дозволило їй скористатися фінансуванням у розмірі 43,7 млрд євро.

«Зброя для боротьби з дронами має бути комплексною. Вона повинна складатися з різних датчиків та ефекторів, що працюють одночасно, спочатку виявляючи та ідентифікуючи об’єкти, а потім нейтралізуючи їх», – пояснив представник Міноборони Польщі.

Нові ініціативи щодо боротьби з дронами стануть ще одним «шаром» мережі протиповітряної оборони країни, поряд із вже розгорнутими системами далекого та середнього радіуса дії. Усі ці елементи призначені для захисту від широкого спектра повітряних загроз, включаючи літаки, гелікоптери, дрони та крилаті ракети.

«Те, як і росіяни, і українці сьогодні використовують безпілотні системи, показує, що посилення наших можливостей у цій галузі має бути пріоритетом у всіх сферах діяльності: у повітрі, на суші та на морі», – додав заступник міністра оборони Польщі.

Нагадаємо, низка країн НАТО домовилися побудувати «стіну дронів» уздовж своїх кордонів для захисту від російської агресії та провокацій. Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід.

Як повідомлялося, Європейський Союз може суттєво поліпшити можливості з виявлення дронів протягом року. Створення повної оборонної мережі на суші та морі займе набагато більше часу.

До слова, Європі бракує належних оборонних систем для захисту від потенційних російських атак, особливо на тлі численних вторгнень російських БпЛА в повітряний простір регіону. Згідно зі словами гендиректора MyDefence Дена Германсена, для того, щоб побудувати ефективну «стіну безпілотників», Європі потрібно тисячі нових систем

Читайте також:

Теги: Європейський Союз безпілотник Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Невловимий Джо польської політики
Невловимий Джо польської політики
29 жовтня, 09:47
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
5 жовтня, 08:41
Ворожий дрон атакував журналіста 3 жовтня коло Дружківки
Український журналіст втратив ногу після атаки російського дрона
6 жовтня, 12:20
Зеленський пояснив, чому не всі країни ЄС підтримують вступ України
Чи не передумали партнери пускати Україну в ЄС? Відповідь Зеленського
9 жовтня, 11:05
Путін приїхав у Таджикистан, де його мали б заарештувати на вимогу МКС
Таджикистан не виконав ордер на арешт Путіна: ЄС вийшов з заявою
12 жовтня, 05:34
Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві
Українська біженка в Польщі організувала шахрайську схему на 4 млн грн
16 жовтня, 15:13
Олівер Варгеї спеціалізувався на справах ЄС ще до вступу Угорщини в блок
ЄС створить групу для розслідування угорського шпіонажу
9 жовтня, 15:50
Щоденно ворог активно відпрацьовує дронами 50-кілометрову зону від фронту
В Україні вже є «тилові фронти». Фахівець із радіоелектронної боротьби пояснює, що задумала Росія Технології війни
17 жовтня, 12:05
Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн
Говорили про енергетичну підтримку: Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн
Вчора, 22:32

Політика

Польща зведе «стіну дронів» власного виробництва
Польща зведе «стіну дронів» власного виробництва
Захарова висміяла обвал вежі в Римі. Реакція Італії
Захарова висміяла обвал вежі в Римі. Реакція Італії
Нафтохімічний завод у Башкирії та Нижньогородський НПЗ зупинили роботу після ударів дронів
Нафтохімічний завод у Башкирії та Нижньогородський НПЗ зупинили роботу після ударів дронів
Глава російського уряду провів переговори з Сі Цзіньпіном: деталі
Глава російського уряду провів переговори з Сі Цзіньпіном: деталі
Єврокомісія озвучила нові вимоги для України на шляху до вступу в ЄС
Єврокомісія озвучила нові вимоги для України на шляху до вступу в ЄС
Північна Корея випустила десяток ракет під час візиту глави Пентагону до кордону
Північна Корея випустила десяток ракет під час візиту глави Пентагону до кордону

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua