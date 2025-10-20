Нова загроза? Росія вперше вдарила модернізованим КАБом по Полтавщині

Чому модернізовані КАБи створюють серйозну загрозу для українського тилу

Сьогодні російські війська вперше застосували модернізовану керовану авіаційну бомбу (КАБ) по території Полтавського району. Відстань до цілі склала близько 120 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили України.

Ця атака підтверджує послідовну модифікацію Росією засобів повітряного нападу з метою збільшення дальності ураження та мінімізації ризиків для власної тактичної авіації.

скріншот

OSINT-аналітики припускають, що ціллю атаки могла бути Полтава, оскільки бомба впала за 20 – 30 км від міста, пролетівши через Скороходове.

Ворог застосував планеруючу авіаційну бомбу з модулем управління та корекції, ймовірно, у модифікації з реактивним двигуном.

Попереднє застосування аналогічного озброєння фіксувалося 18 жовтня по місту Лозова Харківської області. Удар по Полтавському району на відстані 120+ км від кордону, свідчить про використання гібридного озброєння, такого як «Гром-1» або його більш модифіковані версії з дальністю до 200 км.

Хоча ці снаряди не є ідеально точними, їхня бойова частина (у «Гром-1» – приблизно 250 – 315 кг) значно перевищує заряд безпілотників типу «Шахед». Це кратно підвищує масштаби руйнувань цивільної інфраструктури від прильотів у глибокому тилу.

Керовані авіабомби (КАБ) – це боєприпаси масою від 370 кг до півтори тонни.

Росія активно вдосконалює старі фугасні радянські бомби (ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500), додаючи до них крила та модулі корекції.

До слова, Російська Федерація вперше з початку повномасштабного вторгнення застосувала керовані авіабомби для удару по Миколаєву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телемарафону.

За словами чиновника, атака сталася 16 жовтня. Кім зазначив, що росіяни запустили по Миколаєву відразу дві керовані авіабомби.

Нагадаємо, Російська Федерація активніше застосовує нові керовані авіабомби з підвищеною дальністю. Нещодавно удари ними зафіксували на Харківщині та Сумщині.

Як повідомлялося, окупанти завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської та Донецької областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

До слова, російські війська атакували Херсон дронами. Унаслідок влучання ворожих безпілотників сталося загоряння багатоповерхівки у передмісті Херсона. Під час ліквідації наслідків обстрілу росіяни вдарили дроном по надзвичайниках. Уламками пошкоджено пожежний автомобіль.