Чим Трамп пригощає українську делегацію в Мар-а-Лаго

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Чим Трамп пригощає українську делегацію в Мар-а-Лаго
фото: Getty Images

На десерт подають фірмовий шоколадний торт, названий на честь Трампа

Під час візиту Володимира Зеленського до Флориди 28 грудня Дональд Трамп приймав українську делегацію в їдальні своєї резиденції. Які страви подали нашим переговорникам, розповість «Главком» із посиланням на «РБК-Україна».

Українських посадовців пригощають курячим бульйоном, а основною стравою стали стейки з картоплею фрі. На десерт подають фірмовий шоколадний торт, названий на честь самого Трампа.

Володимир Зеленський зазначив, що вперше перебуває в Мар-а-Лаго. А Трамп зауважив, що ця зала «дуже сприяє угодам».

Журналістам дозволили зафільмувати лише початок трапези, після чого зустріч перейшла в закритий режим.

Склади делегацій України та США на переговорах у Мар-а-Лаго

Українська переговорна група

  • Володимир Зеленський;
  • Рустем Умеров, секретар РНБО;
  • Олексій Соболєв, міністр економіки;
  • Генерал Андрій Гнатов, начальник Генштабу ЗСУ;
  • Сергій Кислиця, перший заступник глави МЗС;
  • Ольга Стефанишина, посол у США;
  • Олександр Бевз, радник Офісу Президента.

Переговорна група США

  • Дональд Трамп, президент США;
  • Марко Рубіо, державний секретар;
  • Піт Хегсет, міністр війни;
  • Сьюзі Уайлс, керівник апарату Білого дому;
  • генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів;
  • Джаред Кушнер, радник президента США;
  • Стівен Міллер, радник з питань внутрішньої безпеки;
  • Стів Уіткофф, спеціальний посланець президента США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може швидко закінчитися, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть. 

Перш ніж двоє лідерів повернулися, щоб увійти до будівлі позаду них, Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни. 

Раніше Дональд Трамп поділився результатами телефонної розмови із очільником Кремля Володимиром Путіним, назвавши її «хорошою і дуже продуктивною».

До слова, президент Трамп після перемовин із Зеленським збирається зателефонувати Путіну.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори США

