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Росія вимушена визнати: зерновий коридор працює без неї

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія вимушена визнати: зерновий коридор працює без неї
Контейнеровоз Joseph Schulte увійшов до протоки Босфор після припинення зернової угоди
фото: Олександр Кубраков / Facebook

Тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року

Контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу, що 16 серпня вийшов з порту Одеси тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України, близько 07:00 увійшов у протоку Босфор. Про це написало російське агентство ТАСС з посилання на телеканал NTV.

Підконтрольне Кремлю ЗМІ зазначає, що суховантаж став першим судном із сільгосппродукцією, що увійшло до протоки після припинення зернової угоди.

Судно ввечері 17 серпня прибуло до турецького порту Амбарли біля Стамбула. Маршрут суховантажного судна не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що 16 серпня перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до/з портів Одеси. Контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг) вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України. На борту – понад 30 тис тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Контейнеровоз знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року.

Тимчасовий коридор до/з чорноморських морських портів України першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації. Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року.

Теги: зерно Україна росія Чорне море Туреччина

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