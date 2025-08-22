Головна Світ Політика
Росія визнала іноагентом прокремлівського політолога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія визнала іноагентом прокремлівського політолога
Сергій Марков часто брав участь у пропагандистських шоу на російському телебаченні
фото з відкритих джерел

Політолог визнавав, що пасажирський літак Азербайджану збила Росія

Міністерство юстиції Російської Федерації внесло до реєстру іноземних агентів політолога, який активно підтримує політику Путіна, колишнього депутата Держдуми Сергія Маркова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Марков – постійний учасник пропагандистських шоу на російському телебаченні. Останнім часом його критикували російські z-блогери за відвідування форуму, на якому виступав глава Азербайджану Ільхам Алієв. У своїх соцмережах він підтримував владу Азербайджан під час загострення відносин між країнами. За це політолога вимагали визнати іноагентом.

Зокрема, Марков визнавав, що пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який 25 грудня 2024 року впав неподалік казахстанського Актау, збила Росія. На його думку, саме ця авіакатастрофа стала причиною погіршення відносин між Росією й Азербайджаном.

«Ми збили цей літак, і це досить зрозуміло. Це точно відомо, що ми збили літак. І Азербайджан знає, що влада Росії точно знає, що збила літак», – казав він.

Мін'юст РФ пояснив своє рішення тим, що політолог брав участь у створенні матеріалів іноагентів і поширенні їхніх повідомлень, а також «поширював недостовірну інформацію» про рішення влади РФ.

Водночас сам Марков називає ситуацію «помилкою і наклепом». «Мені здається, що це наклеп якийсь, тому що, ну, по-перше, я - не іноагент, по-друге, у мене ніяких не було контактів. Ну іноді якось можуть... помилитися. Мені про це нічого не відомо», – каже він.

Нагадаємо, Держдума РФ ухвалила у другому читанні законопроєкт про заморожування багатьох видів доходів громадян, оголошених у Росії іноземними агентами.

До слова, керівна партія Грузії «Грузинська мрія» заявила, що не буде відкликати скандальний закон «Про прозорість іноземного впливу».

