Глава Єврокомісії прокоментувала переговори Трампа та Зеленського

Урсула фон дер Ляєн назвала питання безпеки головним пріоритетом у межах майбутньої угоди

Очільниця Європейської комісії позитивно оцінила результати сьогоднішніх переговорів у Мар-а-Лаго, відзначивши «хороший прогрес» у питанні досягнення миру в Україні, пише «Главком» із посиланням на Sky news.

Урсула фон дер Ляєн взяла участь у годинній відеоконференції разом із Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами ключових європейських країн.

За словами голови Єврокомісії, розмова була змістовною та корисною. Вона підкреслила готовність Європи до тісної координації з Україною та Сполученими Штатами для закріплення досягнутих результатів.

Головним пріоритетом у межах майбутньої угоди Урсула фон дер Ляєн назвала питання безпеки. Вона наголосила, що ключовим фактором успіху є наявність стабільних та незмінних гарантій безпеки для України, які мають почати діяти з першого дня припинення вогню.

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

Раніше президент США Дональда Трампа заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловлює щиру зацікавленість у досягненні миру та успішному майбутньому України. Американський лідер зазначив, що Росія виявляє готовність долучитися до процесу відбудови української держави.

У той же час Трамп зауважив, що наразі Путін виступає проти припинення вогню. Російська сторона побоюється опинитися у вразливому становищі, якщо бойові дії доведеться розпочинати знову, і президент США заявив, що розуміє таку позицію.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.