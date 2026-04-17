Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп вийшов із себе під час розмови з Іраном: сенатор здивував заявою

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп накричав на Іран і зірвав голос
скріншот з відео Fox News

Ліндсі Грем заявив, що президент США особисто тиснув на Тегеран настільки жорстко, що після дзвінка залишився без голосу

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з представниками Ірану нібито підвищив голос настільки, що охрип. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ефір телеканалу Fox News, де виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

За словами сенатора, Трамп особисто бере участь у переговорах з іранською стороною та напряму контактує з представниками Тегерана.

«Він розмовляв телефоном з іранцями кілька днів тому, і розмова стала досить напруженою - настільки, що Трамп голосно сказав Ірану, що станеться, якщо вони продовжуватимуть грати в ігри. У нього справді зник голос. Я б не хотів бути іранцем, який перебуває на іншому кінці цієї бесіди», – сказав Грем.

Сенатор також визнав, що для нього стало несподіванкою настільки особисте залучення президента США до переговорного процесу. Інших деталей щодо змісту розмови чи можливих домовленостей Грем не навів.

Нагадаємо, що Трамп вважає, що війна з Іраном завершена. Про це повідомила ведуча Fox News Марія Бартіромо після інтерв’ю з Трампом. За її словами, під час розмови президент багато говорив про економіку, НАТО та ситуацію навколо Ірану. Бартіромо стверджує, що уточнила прямо у американського лідера, чи завершилась війна з Іраном, і він сказав: «Вона закінчилася». 

До слова, протягом тривалого часу Дональд Трамп застосовував тактику тиску на інші держави, намагаючись диктувати умови в усьому – від торговельних відносин до внутрішніх методів управління. Проте останні події демонструють, що світові лідери все частіше готові кидати виклик американському президенту, виявляючи обмеженість його впливу. 

Зокрема, іранське керівництво відмовилося від пропозицій США щодо миру, обравши продовження військового протистояння. В Угорщині виборці не підтримали Віктора Орбана, одного з ключових союзників Трампа в Європі. Папа Лев XIV відкрито заявив, що не боїться критики з боку Білого дому, апелюючи до вищих духовних цінностей.

Теги: США Іран війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua