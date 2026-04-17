Трамп вийшов із себе під час розмови з Іраном: сенатор здивував заявою

Ліндсі Грем заявив, що президент США особисто тиснув на Тегеран настільки жорстко, що після дзвінка залишився без голосу

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з представниками Ірану нібито підвищив голос настільки, що охрип. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ефір телеканалу Fox News, де виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

За словами сенатора, Трамп особисто бере участь у переговорах з іранською стороною та напряму контактує з представниками Тегерана.

«Він розмовляв телефоном з іранцями кілька днів тому, і розмова стала досить напруженою - настільки, що Трамп голосно сказав Ірану, що станеться, якщо вони продовжуватимуть грати в ігри. У нього справді зник голос. Я б не хотів бути іранцем, який перебуває на іншому кінці цієї бесіди», – сказав Грем.

Сенатор також визнав, що для нього стало несподіванкою настільки особисте залучення президента США до переговорного процесу. Інших деталей щодо змісту розмови чи можливих домовленостей Грем не навів.

Нагадаємо, що Трамп вважає, що війна з Іраном завершена. Про це повідомила ведуча Fox News Марія Бартіромо після інтерв’ю з Трампом. За її словами, під час розмови президент багато говорив про економіку, НАТО та ситуацію навколо Ірану. Бартіромо стверджує, що уточнила прямо у американського лідера, чи завершилась війна з Іраном, і він сказав: «Вона закінчилася».

До слова, протягом тривалого часу Дональд Трамп застосовував тактику тиску на інші держави, намагаючись диктувати умови в усьому – від торговельних відносин до внутрішніх методів управління. Проте останні події демонструють, що світові лідери все частіше готові кидати виклик американському президенту, виявляючи обмеженість його впливу.

Зокрема, іранське керівництво відмовилося від пропозицій США щодо миру, обравши продовження військового протистояння. В Угорщині виборці не підтримали Віктора Орбана, одного з ключових союзників Трампа в Європі. Папа Лев XIV відкрито заявив, що не боїться критики з боку Білого дому, апелюючи до вищих духовних цінностей.