Росія забирає з Сирії свої системи ППО, – ЗМІ(фото)

Росія повертає з Сирії свої зенітно-ракетні комплекси С-300

З'явилися знімки, на яких видно, що Росія перекинула з Масіафа на свою базу в Тартусі зенітну батарею типу С-300. Їх можуть використовувати у війні проти України, повідомляє ізраїльське видання Kan.

Супутниковий знімок локації, де знаходилися системи ППО РФ Фото: Image International

Зазначається, що у Тартусі вона була завантажена на судно і направлена в Росію. Можливо, ЗРК С-300 можуть використовувати у війні проти України на тлі дефіциту озброєння, який зараз спостерігається в армії окупантів.

Також на знімках можна помітити зникнення розгорнутої минулого місяця батареї, яка призначалася для захисту неба над російською базою «Хамім» і портом Тартус.

Нагадаємо, раніше Сирія розірвала дипломатичні відносини з Україною у відповідь на рішення Києва.