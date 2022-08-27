Росія забирає з Сирії свої системи ППО, – ЗМІ(фото)
Росія повертає з Сирії свої зенітно-ракетні комплекси С-300
З'явилися знімки, на яких видно, що Росія перекинула з Масіафа на свою базу в Тартусі зенітну батарею типу С-300. Їх можуть використовувати у війні проти України, повідомляє ізраїльське видання Kan.
Зазначається, що у Тартусі вона була завантажена на судно і направлена в Росію. Можливо, ЗРК С-300 можуть використовувати у війні проти України на тлі дефіциту озброєння, який зараз спостерігається в армії окупантів.
Також на знімках можна помітити зникнення розгорнутої минулого місяця батареї, яка призначалася для захисту неба над російською базою «Хамім» і портом Тартус.
Нагадаємо, раніше Сирія розірвала дипломатичні відносини з Україною у відповідь на рішення Києва.
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