Трамп: Путін і Зеленський по черзі відмовлялися від угоди про мир

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Путін і Зеленський по черзі відмовлялися від угоди про мир
фото: Джо Рейдла/Getty Images

Дональд Трамп зауважив, що наразі бачить готовність до діалогу зі сторони Зеленського та Путіна 

Президент США Дональд Трамп поділився своїм баченням переговорного процесу між Україною та Росією. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

За його словами, наразі спостерігається готовність до діалогу з обох сторін, хоча раніше він стикався з відмовами як від Володимира Путіна, так і від Володимира Зеленського.

Про готовність до компромісу Трамп зазначив, що ситуація на дипломатичному полі динамічно змінюється.

«У мене були випадки, коли я повністю домовився з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Потім було навпаки. Я думаю, що зараз вони обидва хочуть угоди, але ми це ще дізнаємося», – заявив американський лідер.

Президент США висловив «тверде переконання», що після досягнення домовленостей Путін більше не вдаватиметься до повторного вторгнення в Україну.

Водночас Трамп надіслав чіткий сигнал щодо подальшої військової допомоги. Він заявив, що не готовий обіцяти збільшення підтримки Україні навіть у тому випадку, якщо російський диктатор продовжуватиме чинити опір ініціативам щодо припинення вогню. 

Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський може провести чергові переговори з Дональдом Трампом найближчими днями. Як повідомляє видання Axios, головною метою зустрічі є остаточне узгодження та підписання документа про довгострокові гарантії безпеки для України.

Раніше радники Дональда Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, провели зустріч із російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим у Парижі. Сторони обговорювали американську стратегію завершення війни.

Ці консультації стали наступним етапом після переговорів Віткоффа та Кушнера з Володимиром Зеленським, а також лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Ключовими темами дискусії стали майбутні безпекові гарантії для України та статус територій на сході Донбасу. Мета зустрічі – узгодити деталі плану перед тим, як офіційно залучити Москву до широкого переговорного процесу.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.

путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

