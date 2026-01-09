Головна Світ Політика
Reuters: Внаслідок ударів Ізраїлю по Газі загинули щонайменше 11 людей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Reuters: Внаслідок ударів Ізраїлю по Газі загинули щонайменше 11 людей
Руйнування в Секторі Гази
фото: Reuters/Ramadan Abed

З моменту оголошення «тиші» в секторі Газа загинуло понад 400 палестинців та троє ізраїльських солдатів

Режим припинення вогню в секторі Гази продовжує дестабілізуватися через чергову хвилю насильства. У четвер палестинські медики повідомили про загибель щонайменше 11 осіб унаслідок серії ізраїльських авіаударів, перед якими військові заявили про запуск ракети в бік Ізраїлю. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Найбільш смертоносні атаки зафіксовано у таких локаціях:

  • на півдні сектора Гази у Хан-Юнісі зафіксовано влучання в намет. Удар забрав життя чотирьох людей, серед поранених – діти; 
  • райони Джабалія та Дейр-ель-Балах: удари по школі для переселенців та ще одному намету призвели до загибелі двох цивільних.
  • у районі Зейтун внаслідок атаки загинуло ще четверо людей.

Армія Ізраїлю заявила, що цілилася у пусковий майданчик бойовиків, звідки незадовго до цього було випущено ракету (вона впала, не долетівши до ізраїльської території). Тель-Авів звинуватив ХАМАС у дворазовому порушенні перемир'я протягом останньої доби.

Узгоджене в жовтні припинення вогню фактично застигло на початковій стадії. План президента США Дональда Трампа передбачає роззброєння ХАМАС та повне виведення ізраїльських військ, проте сторони не можуть перейти до наступних етапів:

  • Ізраїль відмовляється відкривати пункт пропуску «Рафах» та виводити війська, доки ХАМАС не поверне тіло останнього ізраїльського заручника, що утримується в Газі;
  • ХАМАС задокументував понад 1100 порушень з боку Ізраїлю з жовтня. Ізраїль, своєю чергою, обіцяє відновити повномасштабну війну, якщо угруповання не погодиться на добровільне роззброєння;
  • цього тижня Ізраїль заборонив в'їзд до Гази іноземним співробітникам трьох великих гуманітарних груп.

Загалом з моменту оголошення «тиші» в секторі Газа вже загинуло понад 400 палестинців та троє ізраїльських солдатів. Понад 2 млн жителів регіону продовжують жити у руїнах або тимчасових наметах, тоді як ХАМАС поступово відновлює контроль над територіями, звідки вийшла армія Ізраїлю.

Раніше президент США Дональд Трамп провів зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Головними темами переговорів стали реалізація мирного плану щодо Гази, питання роззброєння ХАМАС, а також занепокоєння Ізраїлю з приводу Ірану. 

Перед зустріччю Трамп заявив, що підтримує роззброєння ХАМАС і не виключає підтримки чергового удару Ізраїлю по Ірану, якщо Тегеран продовжить розвиток балістичних ракет і ядерної програми.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що позиція його країни залишається незмінною: вона виступає проти створення Палестинської держави на «будь-якій території.

«Наша позиція до створення палестинської держави на будь-якій території не змінилася. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС буде роззброєний, будь то легким або важким шляхом. Мені не потрібні підтвердження, твіти чи лекції від когось», – наголосив очільник ізраїльського уряду.

