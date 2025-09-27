Головна Країна Події в Україні
На Сумщині росіяни атакували цивільну автівку: загинув чоловік

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Сумщині росіяни атакували цивільну автівку: загинув чоловік
Російський дрон атакував цивільну автівку
Ще один чоловік перебуває в лікарні з пораненнями

Сьогодні, 27 вересня російські терористи атакували цивільний автомобіль у селі Зноб-Новгородської громади на Сумщині. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

За повідомленням ОВА, російський безпілотник поцілив прямо у лобове скло автівки. Внаслідок влучання загинув 59-річний чоловік.

Ще один чоловік отримав поранення, його доставили до лікарні, медики надають допомогу.

Нагадаємо, 15 вересня окупанти атакували з БпЛА цивільну автівку на Херсонщині. Через ворожий удар загинув чоловік.

До слова,  20 серпня російські терористи вбили чоловіка, який пересувався автомобілем. Подія сталась на Дніпропетровщині.

Зазначимо, що 25 липня російські терористи вбили дроном двох людей у Запорізькій області. 

росія Сумщина

