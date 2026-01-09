Що далі чекає поваленого президента Венесуели Ніколаса Мадуро? Аналіз AP

Наступне судове засідання у справі Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес призначено на 17 березня

Перше судове слухання Ніколаса Мадуро в Нью-Йорку стало початком масштабного юридичного процесу, який може тримати його за ґратами до кінця життя. Повалений лідер Венесуели, захоплений спецпризначенцями США під час операції «Absolute Resolve» («Абсолютна рішучість») у Каракасі, постав перед судом разом із дружиною Сілією Флорес. Обоє своєї провини не визнають. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Адміністрація Дональда Трампа класифікувала захоплення як «хірургічну правоохоронну операцію». Натомість сам Мадуро в залі суду назвав себе «викраденим президентом» та офіційним військовополоненим.

Що чекає на подружжя Мадуро далі?

Хоча 63-річний Мадуро та 69-річна Флорес мають право просити про звільнення під заставу, експерти вважають це малоймовірним. Їм інкримінують наркотероризм та контрабанду кокаїну — злочини, що передбачають довічний термін. Прокурори наполягатимуть на триманні під вартою через надвисокий ризик втечі.

Адвокат Сілії Флорес заявив, що під час рейду вона отримала серйозні пошкодження ребер. Сам Мадуро також скаржиться на проблеми зі здоров'ям. Суддя Елвін Хеллерштейн наказав забезпечити підсудним належний медичний догляд у федеральній в'язниці Брукліна (MDC), хоча цей заклад раніше неодноразово критикували за низьку якість меддопомоги.

Мадуро вимагає зустрічі з венесуельськими дипломатами. Проте ситуація ускладнена тим, що він сам закрив консульства в США ще у 2019 році, а Вашингтон не визнає його легітимність. Крім того, через санкції адвокати Мадуро потребують спеціальних ліцензій від Мінфіну США для отримання оплати за свої послуги.

Захист планує оскаржити законність «військового викрадення». Адвокати стверджують, що Мадуро має суверенний імунітет як глава держави. Проте США спираються на прецедент панамського диктатора Мануеля Нор’єги: оскільки Вашингтон не визнає Мадуро президентом, він розглядається як звичайний кримінальний обвинувачений.

Наступне судове засідання у справі призначено на 17 березня. До того часу подружжя перебуватиме під вартою в Нью-Йорку, за тисячі кілометрів від рідної країни, де владу тимчасово перебрала Делсі Родрігес.

Як відомо, під час завершення судового засідання Ніколас Мадуро вступив у словесну сутичку з одним із присутніх у залі.

Коли поваленого лідера виводили у супроводі федеральних маршалів, 33-річний Педро Рохас почав вигукувати іспанською мовою звинувачення у «нелегітимності». Пізніше чоловік пояснив свій вчинок тим, що раніше був незаконно ув'язнений режимом Мадуро.

Нагадаємо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни.

Тим часом Федеральна рада Швейцарії заморозила активи очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та пов'язаних з ним осіб. Якщо майбутні суди встановлять незаконне походження коштів, то Швейцарія докладе зусиль, щоб вони «принесли користь народу Венесуели».

До слова, російські чиновники продовжують реагувати на військову операцію США у Венесуелі, але реакція високопоставлених керівників Кремля залишається відносно стриманою.