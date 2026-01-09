Головна Світ Політика
search button user button menu button

Що далі чекає поваленого президента Венесуели Ніколаса Мадуро? Аналіз AP

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Що далі чекає поваленого президента Венесуели Ніколаса Мадуро? Аналіз AP
фото: Getty Images

Наступне судове засідання у справі Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес призначено на 17 березня

Перше судове слухання Ніколаса Мадуро в Нью-Йорку стало початком масштабного юридичного процесу, який може тримати його за ґратами до кінця життя. Повалений лідер Венесуели, захоплений спецпризначенцями США під час операції «Absolute Resolve» («Абсолютна рішучість») у Каракасі, постав перед судом разом із дружиною Сілією Флорес. Обоє своєї провини не визнають. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Адміністрація Дональда Трампа класифікувала захоплення як «хірургічну правоохоронну операцію». Натомість сам Мадуро в залі суду назвав себе «викраденим президентом» та офіційним військовополоненим.

Що чекає на подружжя Мадуро далі?

Хоча 63-річний Мадуро та 69-річна Флорес мають право просити про звільнення під заставу, експерти вважають це малоймовірним. Їм інкримінують наркотероризм та контрабанду кокаїну — злочини, що передбачають довічний термін. Прокурори наполягатимуть на триманні під вартою через надвисокий ризик втечі.

Адвокат Сілії Флорес заявив, що під час рейду вона отримала серйозні пошкодження ребер. Сам Мадуро також скаржиться на проблеми зі здоров'ям. Суддя Елвін Хеллерштейн наказав забезпечити підсудним належний медичний догляд у федеральній в'язниці Брукліна (MDC), хоча цей заклад раніше неодноразово критикували за низьку якість меддопомоги.

Мадуро вимагає зустрічі з венесуельськими дипломатами. Проте ситуація ускладнена тим, що він сам закрив консульства в США ще у 2019 році, а Вашингтон не визнає його легітимність. Крім того, через санкції адвокати Мадуро потребують спеціальних ліцензій від Мінфіну США для отримання оплати за свої послуги.

Захист планує оскаржити законність «військового викрадення». Адвокати стверджують, що Мадуро має суверенний імунітет як глава держави. Проте США спираються на прецедент панамського диктатора Мануеля Нор’єги: оскільки Вашингтон не визнає Мадуро президентом, він розглядається як звичайний кримінальний обвинувачений.

Наступне судове засідання у справі призначено на 17 березня. До того часу подружжя перебуватиме під вартою в Нью-Йорку, за тисячі кілометрів від рідної країни, де владу тимчасово перебрала Делсі Родрігес.

Як відомо, під час завершення судового засідання Ніколас Мадуро вступив у словесну сутичку з одним із присутніх у залі.

Коли поваленого лідера виводили у супроводі федеральних маршалів, 33-річний Педро Рохас почав вигукувати іспанською мовою звинувачення у «нелегітимності». Пізніше чоловік пояснив свій вчинок тим, що раніше був незаконно ув'язнений режимом Мадуро.

Нагадаємо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни.

Тим часом Федеральна рада Швейцарії заморозила активи очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та пов'язаних з ним осіб. Якщо майбутні суди встановлять незаконне походження коштів, то Швейцарія докладе зусиль, щоб вони «принесли користь народу Венесуели».

До слова, російські чиновники продовжують реагувати на військову операцію США у Венесуелі, але реакція високопоставлених керівників Кремля залишається відносно стриманою.

Теги: США суд Венесуела

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рустем Умєров зустрівся з високопосадовцями ФБР у США
WP: Рустем Умєров мав закриті зустрічі з ФБР у США
12 грудня, 2025, 21:38
«ЄС послідовно зайняв позицію покори»
Трамп задушить покірну Європу? Світові медіа б'ють на сполох
14 грудня, 2025, 20:30
На дверях кабінету судді О.Р. Хардіної з'явилася інформація про її перебування на лікарняному
Розгляд справи Коломойського знову відкладається? Суддя пішла на лікарняний
9 грудня, 2025, 14:53
За словами Зеленського, триває обговорення щодо гарантій безпеки для України.
Президент розповів, чи вимагають США виходу українських сил із Донеччини
15 грудня, 2025, 20:51
Ростов частково залишився без світла після атаки
Атака на Одесу, удари по Росії: головне за ніч
19 грудня, 2025, 05:13
Люди стоять у черзі, щоб придбати продукти у Каракасі
Венесуела занурилася в хаос після захоплення Мадуро
4 сiчня, 00:31
Син Мадуро назвав затримання батька «викраденням» та закликав світ до солідарності
Син Мадуро назвав затримання батька «викраденням» та закликав світ до солідарності
6 сiчня, 00:40
Президент Ніколас Мадуро на мітингу з нагоди річниці битви при Санта-Інес, яка відбулася під час Федеральної війни у ​​Венесуелі у 19 столітті, у Каракасі, Венесуела
Як повалення президента Венесуели Мадуро може загрожувати Україні: аналіз FT
6 сiчня, 01:47
Президент США заявив, що під час операції було збито гелікоптер, але жодного літака не було втрачено
«Я ніби дивився телешоу». Трамп прокоментував операцію у Венесуелі
3 сiчня, 16:59

Політика

Що далі чекає поваленого президента Венесуели Ніколаса Мадуро? Аналіз AP
Що далі чекає поваленого президента Венесуели Ніколаса Мадуро? Аналіз AP
AP: Радники Трампа зустрілися в Білому домі з посланцями Данії та Гренландії
AP: Радники Трампа зустрілися в Білому домі з посланцями Данії та Гренландії
«Смерть диктатору»: Іран вибухнув черговою хвилею протестів
«Смерть диктатору»: Іран вибухнув черговою хвилею протестів
Венс заявив, що США готові до рішучих кроків щодо Гренландії
Венс заявив, що США готові до рішучих кроків щодо Гренландії
Зеленський може зустрітися з Трампом наступного тижня – Axios
Зеленський може зустрітися з Трампом наступного тижня – Axios
Гренландія чи НАТО: Трамп припускає вибір між островом та Альянсом
Гренландія чи НАТО: Трамп припускає вибір між островом та Альянсом

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua