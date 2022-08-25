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Держдума зареєструвала законопроєкт про визнання України терористичною державою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Держдума зареєструвала законопроєкт про визнання України терористичною державою
фото: dw.com

З ініціативою виступила фракція «Справедлива Росія – За правду»

Фракція російської Держдуми «Справедлива Росія – За правду» направила в уряд РФ законопроєкт про визнання України терористичною державою. Про це повідомив керівник рашистської фракції Сергій Миронов у телеграмі.

«26 липня наша фракція «Справедлива Росія – За правду» направила до уряду законопроєкт про внесення змін до Закону про терористичну діяльність, про визнання України терористичною державою», – повідомив він.

Нагадаємо,  11 серпня сейм Латвії офіційно визнав Росію спонсором тероризму, а її дії в Україні – тероризмом. Сейм закликав країни Євросоюзу негайно припинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі. Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому США не визнають Росію державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

Згодом комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм. 

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Теги: тероризм росія Україна війна окупація

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