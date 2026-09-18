Кошти надійдуть через механізм Ukraine Facility, який передбачає фінансування України в обмін на виконання визначених реформ

Норвегія виділила понад $100 млн на бюджетну підтримку України через механізм Ukraine Facility. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Фінансування надійде в межах механізму Європейського Союзу, спрямованого на забезпечення стабільної роботи української держави та реалізацію передбачених реформ.

Ukraine Facility – це чотирирічна програма ЄС загальним обсягом €50 млрд. Близько €38 млрд із цієї суми передбачено як бюджетну підтримку України, отримання якої пов'язане з виконанням реформ та інших індикаторів, визначених у «Плані України».

Нагадаємо, Україна також отримала черговий транш у розмірі €3,3 млрд від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що частину отриманого фінансування використають для закупівлі ракет і безпілотників для Сил оборони.

До слова, Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні та не планує скорочувати підтримку на тлі російських атак. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що чим інтенсивніше Росія атакує Україну, тим більшу підтримку Варшава має надавати українцям.

За його словами, Польща також очікує подальшої ескалації російської гібридної війни та не розраховує, що Москва змінить свою поведінку лише внаслідок дипломатичних заяв.