Норвегія затримала російське судно на вимогу «Нафтогазу»

За рішенням норвезького суду, судно не може залишати місце перебування

Норвезькі органи влади затримали російське судно «Професор Молчанов» у порту Баренцбург на Свальбарді. Захід застосували на вимогу Групи «Нафтогаз» для забезпечення виконання арбітражного рішення про стягнення з Росії приблизно $4,22 млрд основного боргу, а також процентів і витрат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Нафтогаз».

Рішення про арешт судна ухвалив Окружний суд Нур-Трумс і Сенья 31 серпня 2026 року. Воно стосується виконання арбітражного рішення, яке «Нафтогаз» та інші компанії групи отримали у справі про незаконну експропріацію їхніх активів у Криму після окупації півострова Росією у 2014 році.

Арбітражне рішення раніше визнали таким, що підлягає виконанню в Норвегії. Росія не виконала зобов'язання за ним, тому «Нафтогаз» звернувся до норвезької юрисдикції для стягнення належної компенсації.

Сума близько $4,22 млрд є основною сумою боргу. Окремо нараховуються проценти та витрати. Йдеться про компенсацію за майно та активи Групи «Нафтогаз», які Росія незаконно експропріювала в окупованому Криму.

Що відомо про судно

«Професор Молчанов» належить Російській Федерації та використовується для комерційних експедиційних круїзів, зокрема до Свальбарда. Судно перебуває в порту Баренцбург.

За рішенням норвезького суду, судно не може залишати місце перебування. Губернатор Свальбарда має вжити необхідних заходів, щоб не допустити його переміщення. Питання щодо пасажирів, які перебувають на борту, вирішують норвезькі органи влади. Інтереси «Нафтогазу» в Норвегії представляють юридична фірма Wikborg Rein та міжнародний юридичний радник Covington & Burling LLP.

В. о. голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко заявив, що арешт судна є черговим кроком у справі про компенсацію за втрачені кримські активи.

«Це ще один важливий крок до відновлення справедливості за незаконне захоплення Росією активів «Нафтогазу» в Криму. Росія не може уникнути відповідальності, просто відмовляючись виконувати міжнародне арбітражне рішення», – заявив Федоренко.

За його словами, «Нафтогаз» продовжить розшукувати російські активи в різних країнах, доки присуджена компенсація не буде сплачена.

Як «Нафтогаз» стягує компенсацію

Арбітражний трибунал у Гаазі у квітні 2023 року зобов'язав Росію виплатити «Нафтогазу» $5 млрд компенсації за збитки та втрачене майно в Криму. «Главком» писав, що йшлося про активи, пов'язані з розробкою газових родовищ та іншою інфраструктурою.

Росія не сплатила присуджену компенсацію, після чого Група «Нафтогаз» почала процедури примусового виконання рішення в інших країнах. Зокрема, у 2023 році компанія звернулася до суду США, вимагаючи стягнути з Росії компенсацію за втрачене майно в Криму.

У жовтні 2024 року суд у Гельсінкі за заявою «Нафтогазу» постановив заморозити частину російських активів у Фінляндії. Йшлося про нерухомість та інше майно загальною вартістю в десятки мільйонів доларів.

У серпні 2025 року суд у Відні дозволив примусове виконання арбітражного рішення «Нафтогазу» проти Росії на суму понад $5 млрд. У межах процедури компанія отримала можливість накласти обтяження на російські об'єкти нерухомості в Австрії.

Нагадаємо, у червні 2026 року Фінляндія передала «Нафтогазу» €3,7 млн російських активів у межах виконання арбітражного рішення про компенсацію за втрачене майно в окупованому Криму. Йдеться про кошти, які Національне управління зі стягнення боргів Фінляндії вилучило на користь української компанії.