Російський «опозиціонер», затриманий в Польщі за шпигунство, отримував державну стипендію

Так званий опозиціонер, який працював у штабі Навального, зізнався у співпраці з російською розвідкою

Ігор Рогов та його дружина Ірина отримували виплати від МЗС Польщі

Російське подружжя, затримане польськими службами за підозрою в шпигунстві і тероризмі, протягом двох років отримувало виплати від польського Міністерства закордонних справ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Ігор Рогов був заарештований в середині 2024 року, а його дружина була затримана спецслужбами в листопаді. Так званий опозиціонер, який працював у штабі нині покійного Олексія Навального, зізнався у співпраці з російською розвідкою.

На росіян чоловік працював у Польщі з 2020 року. Він шпигував за російською опозицією та академічною спільнотою. При цьому російське подружжя в Польщі отримувало державну стипендію, поки їх не затримали у 2024 році. Йдеться про стипендіальну програму, яку Міністерство закордонних справ запустило за рік до початку повномасштабної війни в Україні. «Ігор та Ірина Рогови потрапили до короткого списку лише семи стипендіатів з Росії – за обставин, які не з'ясовані донині» – розповіли журналісти.

Список був створений у Міністерстві закордонних справ за часів уряду «Права і справедливості». Тоді МЗС хотіло залучити до Польщі російських опозиціонерів і шукало їх таємними каналами – це мало запобігти поданню кандидатур, підготовлених російськими службами.

Нагадаємо, російського «опозиціонера» Ігоря Рогова, який отримав політичний притулок у Польщі, підозрюють у роботі на ФСБ Росії. Чоловік збирав інформацію про працівників Міністерства закордонних справ Польщі, урядові програми та інших росіян, які перебувають у країні.

Під час розслідування в телефоні Ігоря правоохоронці знайшли фотографії газопроводу й теплопроводу, а також з’ясували, що він був отримувачем пакунка з вибухівкою, детонаторами та блоком живлення. Саме цей пакунок допоміг спецслужбам вийти на 29-річного росіянина зі Саратова, який також мав політичний притулок у Польщі.

Перше засідання у справі подружжя призначене на 8 грудня в Окружному суді міста Сосновець. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.