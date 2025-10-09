Справа про підрив «Північних потоків». Сійярто звинуватив Туска у «захисті терористів»

Раніше польський прем’єр сказав, що проблема «Північного потоку-2» не в підриві, а в його будівництві

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив премʼєра Польщі Дональда Туска у «захисті терористів». Глава польського уряду заявляв, що видача Німеччині українця, підозрюваного у підриві газопроводів «Північний потік», не відповідає інтересам країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис угорського міністра.

Сійярто відреагував на нещодавню заяву Туска, який сказав, що проблема «Північного потоку-2» полягає не в тому, що його підірвали, а побудували.

«За словами Дональда Туска, підрив газопроводу є прийнятним. Це шокує, оскільки змушує замислитися, що ще можна підірвати і вважати це виправданим або навіть похвальним. Зрозуміло одне: ми не хочемо Європи, де прем'єр-міністри захищають терористів», – заявив глава угорського МЗС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що видача Німеччині українця, підозрюваного у підриві газопроводів «Північний потік», не відповідає інтересам Польщі. Туск зазначив, що остаточне рішення щодо екстрадиції чоловіка, затриманого під Варшавою наприкінці вересня, ухвалить суд. Водночас він підкреслив, що саме існування таких трубопроводів зробило Європу надмірно залежною від російських енергоресурсів.

До слова, польський суд вирішив продовжити термін ув'язнення українця Володимира З. на 40 днів. Він підозрюється Німеччиною у підриві газопроводу «Північний потік».

Варто зазначити, що Україна не втручається у розслідування проти підозрюваного. Українські консули контактують із заарештованим громадянином України і консультують його, однак остаточне рішення щодо громадянина України буде ухвалювати польський суд.