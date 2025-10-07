У Польщі принизили блогерку, переплутавши з українкою

Блогерка Клаудія Папроцька зіштовхнулася з приниженням – інша полька подумала, що вона українка та через це накричала на неї

Польська блогерка Клаудія Папроцька розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею під час вечірньої прогулянки з собакою. Жінку принизили та образили, переплутавши з українкою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram блогерки.

За словами блогерки, вона вийшла вигуляти свого пса біля дому, коли їй назустріч потрапила інша жінка з собакою. Тварини зацікавилися одна одною, але Клаудія вирішила піти додому, бо почувалася втомленою. Це викликало роздратування у незнайомки, яка почала голосно кричати та вимагати «забрати собаку».

Попри те, що пес уже був на повідку, жінка не заспокоїлася й раптом вигукнула: «Іди геть!». Коли Клаудія здивовано перепитала, чи це звернення до неї, почула у відповідь образу: «Повертайся додому, українська курво».

Блогерка пояснила, що вона полька, однак агресорка не повірила. За словами Клаудії, жінка виглядала п’яною або перебувала під дією якихось речовин – вона робила непристойні жести, йшла слідом і продовжувала кричати.

Повернувшись додому, Клаудія розплакалася, зізнавшись, що не знала, як поводитися в подібній ситуації.

«Тепер мені страшно виходити ввечері. І водночас це дуже принизливо», – сказала вона.

Як повідомлялося, у Вроцлаві підлітки вчинили самосуд над 23-річним українцем. Вони жорсткого побили його, поголили наголо, а також намалювали на обличчі нацистські символи.

Поліцейські проводять розслідування нападу на українця, який стався ще у вересні. Слідчі з’ясували, що підлітки створили в соціальних мережах фальшивий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, нібито зацікавлену в сексуальних контактах. Завдяки цьому аканту вони домовилися про зустріч з 23-річним українцем.

До слова, у Варшаві чоловік накинувся на польську активістку після того, як вона стала на захист літньої українки. Правоохоронці затримали нападника. Активістка намагалася зупинити нападника та пояснити, що він не представляє всіх поляків. Однак чоловік спочатку почав її ображати, а згодом ударив головою в обличчя.