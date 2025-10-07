Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У Польщі принизили блогерку, переплутавши з українкою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Одна полька принизила іншу, переплутавши її з українкою
фото з відкритих джерел

Блогерка Клаудія Папроцька зіштовхнулася з приниженням – інша полька подумала, що вона українка та через це накричала на неї

Польська блогерка Клаудія Папроцька розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею під час вечірньої прогулянки з собакою. Жінку принизили та образили, переплутавши з українкою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram блогерки.

За словами блогерки, вона вийшла вигуляти свого пса біля дому, коли їй назустріч потрапила інша жінка з собакою. Тварини зацікавилися одна одною, але Клаудія вирішила піти додому, бо почувалася втомленою. Це викликало роздратування у незнайомки, яка почала голосно кричати та вимагати «забрати собаку».

Попри те, що пес уже був на повідку, жінка не заспокоїлася й раптом вигукнула: «Іди геть!». Коли Клаудія здивовано перепитала, чи це звернення до неї, почула у відповідь образу: «Повертайся додому, українська курво».

Блогерка пояснила, що вона полька, однак агресорка не повірила. За словами Клаудії, жінка виглядала п’яною або перебувала під дією якихось речовин – вона робила непристойні жести, йшла слідом і продовжувала кричати.

Повернувшись додому, Клаудія розплакалася, зізнавшись, що не знала, як поводитися в подібній ситуації.

«Тепер мені страшно виходити ввечері. І водночас це дуже принизливо», – сказала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Klaudia Paprocka (@paprocka_k)

Як повідомлялося, у Вроцлаві підлітки вчинили самосуд над 23-річним українцем. Вони жорсткого побили його, поголили наголо, а також намалювали на обличчі нацистські символи. 

Поліцейські проводять розслідування нападу на українця, який стався ще у вересні. Слідчі з’ясували, що підлітки створили в соціальних мережах фальшивий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, нібито зацікавлену в сексуальних контактах. Завдяки цьому аканту вони домовилися про зустріч з 23-річним українцем.

До слова, у Варшаві чоловік накинувся на польську активістку після того, як вона стала на захист літньої українки. Правоохоронці затримали нападника. Активістка намагалася зупинити нападника та пояснити, що він не представляє всіх поляків. Однак чоловік спочатку почав її ображати, а згодом ударив головою в обличчя.

Теги: Польща скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські солдати марширують під час церемнії відкриття російсько-білоруських навчань «Захід-2021» у вересні 2021 року
Росія прагне перевірити НАТО за допомогою військових навчань «Захід». Ось що потрібно знати
12 вересня, 18:00
Президент Трамп і його адміністрація уважно відстежують повідомлення з Польщі
Атака на Польщу: Трамп і Навроцький проведуть переговори
10 вересня, 17:07
Дороті Ші заявила, що порушення повітряного простору країни-союзника свідчить про неповагу РФ до США
Після атаки РФ на Польщу США пообіцяли захищати «кожен дюйм» території НАТО
13 вересня, 07:38
Наразі Збройні сили Литви оцінюють ризик нападу на країну як низький
Литва назвала умову негайного закриття кордону з Білоруссю
13 вересня, 09:30
Ліпавський: Росія «повинна заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО»
Чехія закликає посилити санкції проти РФ: заява МЗС
14 вересня, 14:57
Інститут танкових військ: студенти звинуватили майора у приниженні курсанта, чий батько в полоні
Інститут танкових військ: студенти звинуватили майора у приниженні курсанта, чий батько в полоні
8 вересня, 22:01
Польща отримає фінанси на оборону
Рекордне фінансування: ЄС надасть Польщі €43,7 млрд для посилення оборони
10 вересня, 08:20
Зеленський укотре закликав союзників посилити санкції проти Росії
«Це розширення війни». Зеленський відреагував на дрони у повітряному просторі країн НАТО
13 вересня, 20:51
Артур Пономарьов заявив, що до нього приїжджали працівники СБУ
До бізнесмена, який назвав хвилину мовчання на Хрещатику показухою, навідалася СБУ
24 вересня, 21:23

Життя

Жадан розповів, чому послав режисера Жолдака на три букви
Жадан розповів, чому послав режисера Жолдака на три букви
Мати трьох дітей померла від удару струмом із iPhone у руках
Мати трьох дітей померла від удару струмом із iPhone у руках
Штани Марини Порошенко наробили галасу в соцмережах
Штани Марини Порошенко наробили галасу в соцмережах
Британець вижив після падіння з трикілометрової висоти
Британець вижив після падіння з трикілометрової висоти
Кронпринцеса Нідерландів стала резервісткою в армії
Кронпринцеса Нідерландів стала резервісткою в армії
Козловський більше не служить у ЗСУ: як це пояснив співак
Козловський більше не служить у ЗСУ: як це пояснив співак

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua