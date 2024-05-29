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У будівлі Європарламенту пройшли обшуки у справі про російську пропаганду – The Guardian

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У будівлі Європарламенту пройшли обшуки у справі про російську пропаганду – The Guardian
Удома та в офісі співробітника Європарлменту пройшов обшук через звинувачення у просуванні російської пропаганди
фото з відкритих джерел

Також обшуки пройшли в офісі підозрюваного в Страсбурзі, де розташована штаб-квартира парламенту ЄС у Франції

 

Поліція провела обшуки в резиденції співробітника Європейського парламенту та в його офісі в будівлі парламенту в Брюсселі через можливе втручання Росії. Про це заявила Федеральна прокуратура Бельгії, пише The Guardian.

«Обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство у злочинній організації та стосуються ознак російського втручання, за допомогою якого до членів Європейського парламенту зверталися та отримували гроші за просування російської пропаганди через вебсайт новин Голосу Європи (Voice of Europe)», – заявили прокурори.

Також обшуки пройшли в офісі підозрюваного в Страсбурзі, де розташована штаб-квартира парламенту ЄС у Франції.

Раніше повідомлялося, що Бельгія розпочала розслідування щодо втручання РФ у виборчу кампанію в ЄС. Як заявив прем'єр-міністр країни Александер Де Кроо, що слідчі встановили, що російські групи намагаються втручатися в європейські вибори, аби просунути проросійських кандидатів і таким чином послабити європейську підтримку України. «Мета полягає в тому, щоб допомогти обрати більше проросійських кандидатів до Європарламенту і посилити певний проросійський наратив у цій інституції», – пояснив він.

Де Кроо попросив про термінове засідання Євроюсту для обговорення цього питання, і запропонував, щоб офіс ЄС по боротьбі з шахрайством взявся за розслідування цієї справи. 

Нагадаємо, у штаб-квартирі відділення партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) в Ганновері, Нижня Саксонія, відбувся обшук у зв'язку з тим, що частина пожертв партії нібито не була задекларована і є можливими хабарями.

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Теги: обшук шпигун Європейський союз

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