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Європейський союз запровадив санкції проти Медведчука

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Європейський союз запровадив санкції проти Медведчука
Медведчуку заборонено на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС
фото з відкритих джерел

Влада Чехії виявила схему, в якій брав участь Віктор Медведчук

Європейський союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe. Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Чехії у Twitter.

У відомстві зазначили, що за пропозицією Чехії, Європейський союз вирішив внести до санкційного списку ЄС три організації, які працюють на Кремль.

«Чеській дипломатії вдалося домогтися занесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на Росію», – ідеться в повідомленні.

Першим у списку значиться «Голос Європи» – російський пропагандистський інструмент, що використовується Росією, зокрема, для впливу на вибори до Європарламенту.

Також під санкції потрапили проросійські бізнесмени Артем Марчевський і Віктор Медведчук, які стоять за російською операцією впливу.

«Усі обмеження, які Чехія вже застосувала до юридичних осіб, тепер поширюються на всі 27 країн-членів ЄС» – ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що для Медведчука і Марчевського це означає заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС. Водночас усі кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території ЄС.

Раніше влада Чехії виявила схему, в якій брав участь Віктор Медведчук. Йдеться про голоси європейських медіаплатформ, які займалися проросійською пропагандою та дезінформацією.

Нагадаємо, Європейський парламент закликав ЄС запровадити обмеження проти медійних організацій та осіб, відповідальних за поширення російської пропаганди. Зокрема, сюди ввійшли екснардеп Віктор Медведчук, його соратник Артем Марчевський та видання Voice of Europe. 

Раніше повідомлялося, що посли Європейського Союзу погодили заборону роботи низки російських видань. Серед них видання Voice of Europe, яке пов'язано з екснардепом Віктором Медведчуком. 

Читайте також: Хто з українців працював на Медведчука в Києві: стали відомі імена 
Теги: Віктор Медведчук санкції Європейський союз

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