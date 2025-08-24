Головна Світ Політика
search button user button menu button

День Незалежності України: євроінституції підсвічено в синьо-жовті кольори

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
День Незалежності України: євроінституції підсвічено в синьо-жовті кольори
фото: /x.com/eucopresident

24 серпня Україна відзначає головне державне свято – День Незалежності

Сьогодні, 24 серпня Україна відзначає День незалежності. На знак солідарності європейські інституції підсвітили кольорами українського прапора, передає «Главком».

На сторінці Європейської ради зазначено: «На честь Дня Незалежності України будівля Ради Європи підсвічується синім та жовтим кольорами на знак солідарності з Україною. ЄС єдиний з Україною та її народом і рішуче засуджує агресивну війну Росії».

Голова Європейської ради Антоніу Кошта написав: «Шановні українці, будівля сяє у ваших національних кольорах – синьому та жовтому – як символ нашої непохитної підтримки вас. Напередодні Дня Незалежності ми віддаємо шану вашій мужності, вашій стійкості та вашому європейському майбутньому. Слава Україні!».

День Незалежності України: євроінституції підсвічено в синьо-жовті кольори фото 1
x.com/EUCouncil

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила: «У День Незалежності України кольори свободи, мужності та відваги яскраво сяют на будівлі Європейського парламенту».

День Незалежності України: євроінституції підсвічено в синьо-жовті кольори фото 2
x.com/ep_president

На сторінці Європейської комісії зазначено: «Україна завжди може розраховувати на Європу Напередодні Дня Незалежності України ми підсвітили нашу штаб-квартиру Berlaymont. Вшановуючи мужність, біль та надію нації, яка йде важким шляхом. Ми разом будуємо світле майбутнє».

День Незалежності України: євроінституції підсвічено в синьо-жовті кольори фото 3
x.com/EU_Commission

24 серпня – це дата, яка має надзвичайно потужний символізм для українського народу. Цього дня країна відзначає головне державне свято – День Незалежності. Водночас у світі святкують неофіційні та пам’ятні дні, що мають власну історію.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 24 серпня 2025 року.

 

Теги: Єврокомісія Європарламент Європа українці День Незалежності свято Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що може чекати Україну після заморозки війни
Чим може закінчиться заморозка війни для України
12 серпня, 21:23
Запрошення України до участі в IRIS² відкриває нові перспективи для її технологічної інтеграції з Європою
Україну кличуть в європейську альтернативу Starlink: що відомо
29 липня, 14:26
Цикл підготовки громадян до національного спротиву починається з 14 років
Міноборони повідомило, з якого віку українців готуватимуть до нацспротиву
4 серпня, 20:51
Олександр Ремез – учасник Культурного десанту, представив нову пісню
Відомий рок-музикант випустив пісню про мужність українських пілотів
3 серпня, 16:53
Швейцарія була вимушена призупинити роботу АЕС
Європейські АЕС змушені скоротити потужності через аномальну спеку
4 серпня, 15:24
Польща претендувала на отримання майже 60 мільярдів євро із Фонду реконструкції та відновлення ЄС
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
11 серпня, 16:51
Трамп: Це питання мені ще не пропонували. Можливо, подумаю про це пізніше, але поки що його не ставили
Трамп не виключив скорочення військ США в Європі заради угоди з Путіним
15 серпня, 00:31
До Дня Незалежності дехто має право на виплати
Одноразова допомога до Дня незалежності: хто має право її отримати
15 серпня, 10:47
Зеленський: «Зустріч без якихось особливих умов – це також проактивні дії української сторони»
Місце зустрічі з Путіним. Зеленський розказав, на які країни він погоджується
21 серпня, 10:00

Політика

День Незалежності України: євроінституції підсвічено в синьо-жовті кольори
День Незалежності України: євроінституції підсвічено в синьо-жовті кольори
Президент Фінляндії назвав «поворотний момент» у відносинах Трампа з Путіним
Президент Фінляндії назвав «поворотний момент» у відносинах Трампа з Путіним
Між двома країнами ЄС назріває скандал через Україну
Між двома країнами ЄС назріває скандал через Україну
Активісти у Варшаві «привітали» росіян з Днем Державного Прапора України
Активісти у Варшаві «привітали» росіян з Днем Державного Прапора України
Китай назвав умови для відправлення військ в Україну – ЗМІ
Китай назвав умови для відправлення військ в Україну – ЗМІ
«Ми з вами»: Єврокомісія підняла український прапор у Брюсселі
«Ми з вами»: Єврокомісія підняла український прапор у Брюсселі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
76K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
14K
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині
14K
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
9343
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
22 серпня, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua