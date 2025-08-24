День Незалежності України: євроінституції підсвічено в синьо-жовті кольори

24 серпня Україна відзначає головне державне свято – День Незалежності

Сьогодні, 24 серпня Україна відзначає День незалежності. На знак солідарності європейські інституції підсвітили кольорами українського прапора, передає «Главком».

На сторінці Європейської ради зазначено: «На честь Дня Незалежності України будівля Ради Європи підсвічується синім та жовтим кольорами на знак солідарності з Україною. ЄС єдиний з Україною та її народом і рішуче засуджує агресивну війну Росії».

Голова Європейської ради Антоніу Кошта написав: «Шановні українці, будівля сяє у ваших національних кольорах – синьому та жовтому – як символ нашої непохитної підтримки вас. Напередодні Дня Незалежності ми віддаємо шану вашій мужності, вашій стійкості та вашому європейському майбутньому. Слава Україні!».

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила: «У День Незалежності України кольори свободи, мужності та відваги яскраво сяют на будівлі Європейського парламенту».

На сторінці Європейської комісії зазначено: «Україна завжди може розраховувати на Європу Напередодні Дня Незалежності України ми підсвітили нашу штаб-квартиру Berlaymont. Вшановуючи мужність, біль та надію нації, яка йде важким шляхом. Ми разом будуємо світле майбутнє».

24 серпня – це дата, яка має надзвичайно потужний символізм для українського народу. Цього дня країна відзначає головне державне свято – День Незалежності. Водночас у світі святкують неофіційні та пам’ятні дні, що мають власну історію.

