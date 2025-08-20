США та Європа почали планувати гарантії безпеки для України після війни – Reuters

США готові допомогти в координації безпекових гарантій для Києва

Військові аналітики США та європейських країн розпочали опрацювання можливих гарантій безпеки для України після завершення війни з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Американські офіційні особи та джерела, знайомі з ситуацією повідомили, що поштовхом до цих кроків стала заява президента США Дональда Трампа, який під час перемовин у Білому домі пообіцяв надати Україні допомогу в рамках будь-якої мирної угоди, що припинить бойові дії.

За даними Reuters, Пентагон вже проводить навчання з планування щодо того, яку саме підтримку Вашингтон зможе забезпечити, окрім постачання зброї. Водночас американські та європейські посадовці наголошують, що для визначення практичних і водночас прийнятних для Кремля кроків знадобиться час.

Серед варіантів розглядається можливість направлення європейських військ до України, але з передачею командування та управління США. При цьому війська не перебуватимуть під прапором НАТО, а діятимуть під національними прапорами своїх держав.

Водночас у Білому домі підтвердили, що США готові допомогти в координації безпекових гарантій для Києва. Як відомо, Росія виключає можливість розгортання військ країн НАТО на території України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп разом із європейськими лідерами дійшли згоди, що робочу групу з радників з нацбезпеки та представників НАТО, яка готуватиме проєкт безпекових гарантій для України, очолить державний секретар США Марко Рубіо.

Рубіо заявив, що його країна працювати з європейськими та іншими союзниками, аби створити гарантії безпеки для України після закінчення війни.

З повідомленням Bloomberg, близько 10 європейських країн будуть готові направити війська до України після завершення повномасштабної війни.

Водночас Трамп заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина імовірно відправлять війська для забезпечення миру в Україні. Американські війська не будуть присутні на території України.