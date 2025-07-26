Головна Думки вголос Ігор Луценко
search button user button menu button
Ігор Луценко Військовослужбовець ЗСУ, громадський активіст

Що буде з нашою армією найближчі роки?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Порахуємо і оцінимо

Які цифри озвучено?

Як стверджує Роман Костенко, народний депутат з оборонного комітету, Україна мобілізовує 30 тисяч щомісяця.

«Офіційне», тобто зареєстроване правоохоронцями СЗЧ складає близько 16-19 тисяч. З них, знову-таки, за даними Офісу генпрокурора, дуже незначний відсоток повертається через механізми «амністії».

Офіційний, тобто озвучений Президентом темп втрат – незрозумілий, тому що Зеленський згадав тільки загиблих, а полонених і без вісти пропалих (нині основна стаття безповоротних втрат на полі бою нині) – не назвав. Оціночний темп втрат за джерелами західної преси (Економіста, WSJ, Spiegel) – 5-8 тисяч на місяць. Сюди можна приплюсувати стільки ж важких поранених, котрі надовго або назавжди вибудуть зі строю.

Таким чином, якщо дивитися на такі цифри, кількісний склад української армії мав би або трохи зростати, або трохи спадати помісячно.

Що в реальності?

Мобілізація 30 тисяч, цілком ймовірно, відбувається далеко не кожного місяця, і, цілком можливо, що навіть 20 тисяч є досить успішним показником.

Величину втрат на полі бою, вказані в іноземних джерелах, можна поки залишити як є.

А от показник у 19 тисяч дезертирів і самовільно залишивших частину – однозначно занижений. Продовжуються практики, котрі перешкоджають оцінити більш повно це явище. По-перше, через велику кількість непотрібної паперової тяганини військові частини не можуть оформити усі випадки СЗЧ, котрі у них мали місце, а відтак не можуть належним чином сформувати повідомлення для правоохоронців. По-друге, навіть якщо повідомлення про СЗЧ належним чином оформлене і направлене в ДБР, там його все ще дуже часто не реєструють, як того вимагає Кримінальний процесуальний кодекс. Доходить навіть до того, що з 10 СЗЧ у певних частинах зареєстровано кримінальних проваджень лише щодо 2. Тобто у конкретному підрозділі реальних утікачів з війська вп’ятеро більше, ніж показано у офіційній статистиці!

Перспектива, чисті гіпотези

Досить консервативно можна припустити, що щомісячне скорочення армії може скласти 10-15 тисяч осіб, котре відбувається попри мобілізаційні зусилля ТЦК і кампанію по залученню добровольців. Це припущення поки не має якогось офіційного підтвердження, але і спростувати його буде досить важко.

І ще одна «чиста гіпотеза». По-справжньому воює, реально тримає фронт зовсім не паперовий мільйон. Насправді, в кращому разі, це тисяч 400-500 (з яких дуже невелика частина знаходиться на нулі). А то й 300 тисяч. І таким чином бачимо, що таким темпом ще якихось 2 роки – і на фронті не лишиться нікого.

Що з цим робити

Або почати проводити політику мобілізації (зараз держава її комплексно не проводить, усе скинули на майже «рядових» військових – посадовців ТЦК), або радикально знижати втрати, або робити так, щоб боєздатність армії залежала не від кількості, а від якості. Утім, це окрема велика тема.

В будь-якому разі, 2 роки – це оптимістичний сценарій, якщо лишати все, як є.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЗСУ армія військові фронт втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки нічної атаки на столицю
РФ вночі атакувала Україну 550 ракетами та дронами: майже всі летіли на Київ
4 липня, 08:13
Подати заяву на путівку стало зручніше – онлайн через Електронний кабінет Захисника
Оздоровлення дітей киян-захисників України. Як подати заявку онлайн
8 липня, 09:10
Сили ППО знешкодили 117 ворожих БпЛА
РФ вночі атакувала Україну 157 дронами: є влучання у 19 локаціях
6 липня, 08:42
На Покровському напрямку захисники зупинили 67 атак
Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2025 року
9 липня, 08:25
Дезертир подолав декілька сотень кілометрів дорогами загального користування
На Сумщині військовий вкрав БТР та поїхав на ньому додому до Полтавщини
9 липня, 14:01
Вбивство власних бійців є поширеною практикою «мотивації» серед командирів армії держави-агресора
Російський командир наказав пристрелити власного пораненого бійця – перехоплення ГУР
19 липня, 11:11
Невідомий металевий об'єкт на пляжі виявив рибалка
На румунському пляжі виявлено уламок безпілотника
13 липня, 15:58
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Кочут добровільно став на захист Батьківщини
Боронив Україну на Донеччині та Слобожанщині. Згадаймо Михайла Кочута
20 липня, 09:00
«Росіяни поводяться з нами, як з собаками», – розповідає Ван Пусянь
Полонений китаєць розповів, чому пішов воювати проти України
20 липня, 21:15

Ігор Луценко

Що буде з нашою армією найближчі роки?
Що буде з нашою армією найближчі роки?
УПЦ=РПЦ=ФСБ. В українській столиці діють структури, офіційно пов’язані з російською владою
УПЦ=РПЦ=ФСБ. В українській столиці діють структури, офіційно пов’язані з російською владою
Гірка правда про демобілізацію
Гірка правда про демобілізацію
Україна готує атаки вглиб Росії. Що з цим не так?
Україна готує атаки вглиб Росії. Що з цим не так?
Ворог виграє гонку озброєнь. Нам терміново потрібно створити Центр рішень для порятунку України
Ворог виграє гонку озброєнь. Нам терміново потрібно створити Центр рішень для порятунку України
План перемоги з трьох пунктів
План перемоги з трьох пунктів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2025
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
9597
Ювілей генерала Сирського. Волонтерка Берлінська розказала про свій досвід співпраці з головнокомандувачем
6097
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5664
Медведчук з Москви передав українцям ультиматум про «єдину можливість»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Вчора, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua