Зеленський зустрівся з Ердоганом в Туреччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський зустрівся з Ердоганом в Туреччині
Зеленський та Ердоган проведуть робочу вечерю, а потім виступлять із заявами на спільній пресконференції
фото: АА

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Туреччини. Біля президентського комплексу в Анкарі відбулася церемонія зустрічі українського лідера президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АА.

Лідери зробили пам'ятне фото на тлі державних прапорів двох країн. Потім розпочалися переговори президентів Туреччини та України.

З турецької сторони на зустрічі були присутні міністр закордонних справ Хакан Фідан, глава Національної розвідувальної організації (MİT) Ібрагім Калин і головний радник президента із зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Килич.

Глави держав проведуть робочу вечерю, а потім виступлять із заявами на спільній пресконференції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Туреччини. Зеленського зустріла турецька сторона, зокрема, український посол Наріман Джелял.

