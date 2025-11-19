Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський прибув у Туреччину (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прибув у Туреччину (відео)
Главу держави зустрів секретар РНБО Рустем Умєров
фото: Офіс президента

Президент України планує обговорити з Ердоганом «справедливий мир»

Президент Володимир Зеленський прибув до Туреччини. Тут він проведе низку переговорів, зокрема з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє «Главком».

Зеленського зустріла турецька сторона, зокрема, український посол Наріман Джелял. Також там був присутній секретар РНБО Рустем Умєров, який перебуває у відрядженні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зазначається, що Зеленський 19 листопада прибув до Туреччини для зустрічей, які мають на меті активізувати переговори та відновити обміни військовополоненими. Reuters раніше повідомляв, що президент України проведе зустріч зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що проведе перемовини у Туреччині. «Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених», – зазначав глава держави.

До слова, 17 листопада глава держави прибув у Францію. Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон підписали угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України. Макрон заявив, що мета угоди – «залучити французьку оборонну промисловість на службу захисту України» та забезпечити необхідні системи для протидії російській агресії.

18 листопада президент України відвідав Іспанію. Під час його візиту країни підписали низку важливих угод.

Теги: Туреччина Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ відбили чотири села на межі з Дніпропетровщиною
«Відбили чотири села на межі з Дніпропетровщиною». Президент повідомив останні новини з фронту
20 жовтня, 10:00
Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі
«Можливо, завтра будуть у нас». Зеленський зробив заяву про Tomahawk
23 жовтня, 18:24
Найскладніша ситуація з енергетикою наразі у Шостці
Удари по енергетиці. Президент назвав місто з найскладнішою ситуацією
28 жовтня, 10:14
Туреччина розпочала серійне виробництво Altay
Ердоган пообіцяв Туреччині нову еру танкових технологій
30 жовтня, 11:27
Російський диктатор Путін анонсував розпочати коротке перемир’я у Покровську для приїзду іноземних ЗМІ
Зеленський прокоментував плани Путіна щодо Покровська: «Усі знають, чим це закінчиться»
31 жовтня, 14:45
Олександр Гордієнко загинув від російського дрона
Збив понад сотню БпЛА. Зеленський надав звання Героя України посмертно фермеру з Херсонщини
11 листопада, 15:52
Президент зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
Зеленський відвідав фронт, Рада підтримала законопроєкт про нову відстрочку. Головне за 4 листопада
4 листопада, 21:22
Глава держави наголосив, що українські десантники беруть участь в усіх найбільш важливих боях та операціях
Президент присвоїв чотирьом десантникам звання Героя України
8 листопада, 15:52
Загиблий французький фотожурналіст Антоні Лаллікан
Зеленський нагородив орденами загиблих журналістів
16 листопада, 16:38

Політика

«Робота з пунктами, які можуть змінити багато». Зеленський провів нараду з МЗС
«Робота з пунктами, які можуть змінити багато». Зеленський провів нараду з МЗС
Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua