Зеленський прибув у Туреччину (відео)

Президент України планує обговорити з Ердоганом «справедливий мир»

Президент Володимир Зеленський прибув до Туреччини. Тут він проведе низку переговорів, зокрема з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє «Главком».

Зеленського зустріла турецька сторона, зокрема, український посол Наріман Джелял. Також там був присутній секретар РНБО Рустем Умєров, який перебуває у відрядженні.

Зазначається, що Зеленський 19 листопада прибув до Туреччини для зустрічей, які мають на меті активізувати переговори та відновити обміни військовополоненими. Reuters раніше повідомляв, що президент України проведе зустріч зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що проведе перемовини у Туреччині. «Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених», – зазначав глава держави.

До слова, 17 листопада глава держави прибув у Францію. Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон підписали угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України. Макрон заявив, що мета угоди – «залучити французьку оборонну промисловість на службу захисту України» та забезпечити необхідні системи для протидії російській агресії.

18 листопада президент України відвідав Іспанію. Під час його візиту країни підписали низку важливих угод.